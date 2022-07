U farsi izabrana nova šefica Srebrnjaka: Tko je ona? Djevojčici iz dušnika izvadila komad oraha

Prof. Duška Markov Glavaš, dosadašnja v. d. ravnateljica i voditeljica ambulante za ORL, imenovana je danas novom ravnateljicom Dječje bolnice Srebrnjak. Upravno vijeće bolnice izabralo je ovu pedijatrijsku otorinolaringologinju između nekoliko kandidata, među kojima bio je i bivši ravnatelj dr. Boro Nogalo. On je prof. Markov Glavaš svojedobno i primio na Srebrnjak, kamo je došla s Rebra.

- Ovo je peti natječaj u dvije i pol godine i izbor pokazuje da je riječ o farsi. I prije imenovanja govorio da se zna tko će biti izabran. Izbor govori da sve što se događalo u njenom mandatu, a to je raskid ugovora s Kamgradom i guranje projekta translacijskog centra do Rubikona te činjenica da bolnica nije registrirana kao klinika, nije slučajan i da će dalje ići u tom smjeru. Zadnjih nekoliko dana bolnicu su napustila tri doktora znanosti, a sistematizacijom smo dobili čuvara plaže! Eto, u tom smjeru ide bolnica. Konačno je jasno da ni do razvoja bolnice ni od projekta neće biti ništa, a gubitnici su djeca i roditelji. Kad se netko potrudi da napravi najsuvremeniju dječju bolnicu u ovom dijelu Europe, ispadne da ima više oponenata nego podržavatelja. Prof. Markov Glavaš svakako je izvrstan otorinac, ali ili nije svjesna i žrtvovana je ili je nešto drugo posrijedi, jer biti na čelu bolnice koja sada duguje 80 milijuna kuna nije nimalo zavidna pozicija – komentirao je dr. Nogalo, sindikalni predstavnik u bolnici.

Nova ravnateljica neposredno nakon imenovanja nije odgovarala na pozive. S njom smo razgovarali u ožujku 2016. godine nakon njenog dolaska na Srebrnjak, kada su spasili jednoipolgodišnju djevojčicu izvadivši komadić oraha koji je udahnula pa je on upao u dišni kanal i izazvao upalu pluća.

- U Hrvatskoj se dječja otorina ne vrednuje, nego se dječji odjeli otorinolaringologije zatvaraju i spajaju s odjelima za odrasle, a to je protivno Konvenciji o pravima djece – rekla nam je tada prim. Markov Glavaš, koja je 14 godina vodila dječju otorinu u KBC Zagreb.

Prof. Markov Glavaš je lani u srpnju imenovana vršiteljicom dužnosti nakon što je razriješen tadašnji ravnatelj dr. Ivo Dumić Čule. Uslijedio je izbor za ravnatelja koji je propao, odnosno izabrani se kandidat povukao nakon bure koju je u javnosti podiglo njegovo imenovanje jer se ispostavilo da je bio u kumskoj vezi s tadašnjom predsjednicom Upravnog vijeća.

U međuvremenu je započeta gradnja novog dječjeg translacijskog centra u krugu bolnice prekinuta, kad je izvođač Kamgrad raskinuo ugovor. Trenutno je za projekt CTM vrijedan 60 milijuna eura ishodovana suglasnost za faziranje što znači da se može protegnuti na sljedeće projektno razdoblje do 2027. godine.