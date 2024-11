'Prijavio sam se na 100 natječaja za posao da vidim što će se dogoditi. Iznenadio sam se!'

Popularni influencer Jerry Lee odlučio je provjeriti koncetraciju i posvećenost tvrtki na jedan vrlo kreativan način. On je, naime, odlučio se prijaviti na ukupno 100 natječaja za posao, ali uz mali obrat: njegov životopis bila je potpuna laž. Influencer koji inače pomaže ljudima da ostave što bolji prvi dojam pri potrazi za poslom uhvatio se u koštac a ovom tematikom, a rezultati su bili zanimljivi.

- Želim iskoristiti ime koje će biti toliko ludo da neće povjerovati da je stvarno kad ga izgovore naglas - kazao je u videu koji je objavio. Na koncu je odabrao ime ''Kismma Nhuhts'', a izgleda da poslodavci ipak ime nisu izgovarali naglas jer mu je ponuda za intervju došla u čak prvih 24 sata. Uz to je stavio da je završio sveučilište u Stanfordu, kao i da je radio za Amazon i Google.

I applied to 100 jobs using a resume with the name, "Kismma D. Nhuhts" and I got 29 interviews.



This is what I've learned about resumes: pic.twitter.com/MWuacsClFP