Preminuo kardinal hrvatskog porijekla Estanislao Karlić, najdugovječniji biskup u Argentini

Kardinal hrvatskog porijekla Estanislao Karlić, najdugovječniji biskup u Argentini, preminuo je u dobi od 99 godina nakon zdravstvenih problema, priopćila je u subotu nadbiskupija iz grada Parane. Karlić je rođen u Argentini, u obitelji hrvatskih emigranata iz mjesta Grižane u zaleđu Crikvenice, a od 1986. do 2003 godine služio je kao nadbiskup sjeveroistočnog grada Parane. U kardinala je uzdignut 2007.

"S dubokom tugom javljamo da je kardinal Estanislao Esteban Karlić preminuo. Kao Crkva u Parani, povjeravamo njegovu dušu našoj Majci od Rosarija te molimo za njegov vječni počinak", priopćila je nadbiskupija. Karlić je u gradu Córdobi završio srednju školu, a 1947. godine je ušao u sjemenište. Na Papinskom sveučilištu Gregoriani u Rimu diplomirao je 1954. filozofiju i teologiju, a nakon što se zaredio za svećenika obavljao je pastoralne dužnosti u Argentini od 1955. godine.

Na međunarodnoj sceni ga je 1997. godine papa Ivan Pavao II. imenovao posebnim tajnikom za Prvu posebnu skupštinu za Ameriku biskupske sinode održane u Vatikanu. Također je služio u postsinodskoj komisiji, produbljujući time svoju ulogu u odnosima između Amerike i Svete Stolice. Nadbiskupija iz Parane je izvijestila da se aktualni papa Lav XIV. bio obratio Karliću 20. svibnja ove godine riječima: "Osobno vam puno dugujem. Crkva je od vas primila mnoge vrijedne usluge, a u sadašnjoj situaciji vi joj i dalje služite“.

"Papa je želio da Karlić zna da Crkva, i on osobno, mole za njega", priopćila je paranska nadbiskupija. Karlić je taj razgovor napustio "s dubokim mirom". Odnos između pape Lava XIV. i kardinala Karlića datira još od njihovog članstva u Redu svetog Augustina. Od 2005. godine Karlić je bio član te zajednice gdje je sadašnji papa služio prije izbora za poglavara Crkve.

Argentinski kardinal je tijekom svojih posjeta Rimu dijelio brojne trenutke s aktualnim Papom. "Ta zajednička povijest daje posebno značenje Papinoj gesti, koja nadilazi institucionalnu formalnost i dio je tradicije biskupskog bratstva", navela je nadbiskupija iz Parane.