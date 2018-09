'Pravna država urušila se kada je donesen zakon o Agrokoru'

Bivša čelnica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa Dalija Orešković komentirala je svoj politički angažman te otkrila na koje birače računa.

– Računam na birače koji ne izlaze na izbore. Nitko ne adresira njihove probleme ili imaju dojam da političke stranke vrlo često služe same sebi. Tzv. spavači u politici žele vidjeti ljude koji su obični službenici, koji će imati svoje radne zadatke koje će ispunjavati. Mislim da će se u tom procesu okupljanja naći ljudi koji tako žele raditi. Političari, ljudi koji neće tražiti pompu oko sebe ili počasti, limuzine ili pak podilaziti populizmu, realna ili racionalna sredina je poželjna. Moj motiv nije da se valjam u blatu u kojem su drugi. Ovo je država poštenih građana koji ne moraju biti osuđeni da kopaju po kontejnerima. Tu ima ljudi sa znanjem, autoritetom i dobrom voljom koji mogu stvarati bolje društvo – rekla je ona u intervjuu za Yammat FM.

Kaže kako kao pravnica cijeli svoj profesionalni život promatra kako ne funkcionira pravna država te joj je to jedan od glavnih motiva za ulazak u politiku.

– Čini mi se da se kulminacija urušavanja pravne države kao takve nastupila načinom na koji je donesen tzv. zakon o Agrokoru, koji je zapravo pokazao da su zakoni donose osmišljeni onako kako je htjela jedna uska interesna skupina, negirajući pritom propisane procedure, izvaninstitucionalno. Kako se to medijski prezentiralo kao nešto što čini dobro hrvatskim nacionalnim interesima, zaštiti radnih mjesta, očuvanju gospodarstva, iako su zapravo to vrlo upitne i vrlo vjerojatno neistinite teze, način na koji se obezvrijedila važnost drugih institucija, to zapravo govori kako smo dotaknuli samo dno te poraz i demokracije i pravne države kao takve. Moj motiv je bio taj da kažem kako ovdje još ima živih i onih koji žele graditi sustav vrijednosti na koji smo očito davno zaboravili – kaže ona.

Komentirala je i USKOK-ovo odbacivanje prijava u aferi Hotmail.

– Onog trena kada su objavljeni iskazi Martine Dalić, Ante Ramljaka, meni je bilo jasno da je, po mom mišljenju, Uskok trebao malo detaljnije preispitati okolnosti koje se u tim iskazima navode. Oni su zorno prikazali, rekla bih dokazali, na koji se način formirala radna skupina, na koji način je ona zloupotrijebila cijeli sustav, proces donošenja zakona i odluka. Na koji način su izvukli korist za sebe. Pokazali su i niz propusta Uskoka da se pozabavi nekim drugim temama koje je Martina Dalić usputno spomenula, a to je način na koji Sigurnosno-obavještajna agencija dostavlja podatke Vladi, iako za to ne postoji pravni temelj – kaže.

