Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić poslao je putem elektroničkih medija božićnu čestitku vjernicima i svim ljudima dobre volje u Hrvatskoj i inozemstvu poručivši kako ih Božić poziva da se bore protiv svake neprijateljske primisli u odnosu prema drugima, prema slabima i prema jakima, kao i prema svakom stvoru na zemlji.

"Slaviti Božić znači odbaciti osobna nastojanja koja ne prepoznaju i odbiju Božju ljubav što prethodi svakom činu naše ljubavi. Jednako tako potrebno je iz srca izbaciti svaku srdžbu i ljutnju, mržnju i svaku predrasudu prema drugima, pa i onima koji su mi možda zlo učinili. Božić nas poziva da se, kao ljudi dobre volje, borimo protiv svake neprijateljske primisli u odnosu prema drugima, kako onima koji su nam blizu, tako i onima koji su daleko od nas, prema slabima i prema jakima, kao i prema svakom stvoru na zemlji. To je istinsko slavlje Božića. To je zadatak što ga trebamo započinjati svaki dan iznova, ali ne sami, nego s Božjom pomoću.

Dragi prijatelji, ugledajmo se na Boga koji ne gleda na naše osobne i zajedničke nevjere, propuste i pogrješke, niti čeka da mi učinimo prvi korak. Bog je prvi došao k nama, u svome Sinu Isusu Kristu, koji se rodio u Betlehemu. Božić je blagdan za sve ljude, za čitavo čovječanstvo. Božić je blagdan novog humanizma. Božić je blagdan dobra koje nam dolazi od Boga, same dobrote", poručuje kardinal.

"Božja slava, od koje dolazi sve lijepo i dobro, ispunja čovjekovo srce divljenjem i radošću. Tko prepozna Boga, taj doživi radost. Božićna nas noć u svome otajstvu vodi do Božje slave, do Božjeg svjetla. To je dar Božića. A po Božiću dokinuta je svaka udaljenost između Boga i ljudi. Zavladao je Božji mir između Boga i čovjeka. A taj Božji mir omogućuje i mir među ljudima. Čovjek koji je u miru s Bogom u miru je i sam sa sobom, te širi mir u sredini u kojoj živi. I u svojim božićnim čestitkama, središnje želje koje upućujemo jedni drugima jesu: mir, čestitost, radost, sreća, Božji blagoslov", ističe kardinal Bozanić.

Pritom objašnjava da je riječ mir, hebrejski šalom, u biblijskom jeziku puno bogatija značenjem nego u hrvatskom. U tom poimanju, navodi, mir nije samo odsutnost rata, nego znači blagostanje, boljitak, mnoštvo dobara, kako to izražava hrvatska božićna pjesma: mir, veselje, budi polag Božje volje! To sad nebo navješćuje i glas s neba potvrđuje.

"Dragi prijatelji, anđeoski navještaj završava božićnom objavom da su ljudi miljenici Božji. To je ključ razumijevanja Božjeg odnosa prema nama ljudima, prema svakoj ženi i muškarcu, bez razlike na našu pripadnost. Svima nam je, bili mi toga svjesni ili ne, ponuđena Božja ljubav. Sve nas Bog dobrohotno gleda i prihvaća, jer se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje našega Spasitelja. To je novost Božića. To je privlačnost, trajnost i univerzalnost Božića", poručuje u božićnoj čestitki među ostalim kardinal Bozanić.

Pogledajte video: Božićna čestitka predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović