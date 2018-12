Kardinal Bozanić upozorio na trend opadanja broja redovnica

Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić u petak je na predbožićnom susretu s predstavnicama redovničkih zajednica Zagrebačke nadbiskupije ukazao na trend opadanja broja redovnica te ustvrdio da to nisu procesi samo u redovništvu nego se odnose i na cijelu Crkvu.

"To pitanje - što učiniti, dotiče se jednako svih nas u Crkvi, jer se ne odnosi samo na redovništvo, nego ono ukazuje na proces koji zahvaća cijelu Crkvu i potiče nas da još jače dolazimo pred našeg Oca Nebeskog tražeći ga pomoć", rekao je kardinal na susretu u Nadbiskupskom dvoru u Zagrebu iznoseći iskustvo sa susreta s prefektom kardinalom Marcom Ouelletom, koji je primijetio trend opadanja broja redovnica.

Pred okupljenim poglavaricama redovničkih zajednica iznio je taj problem rekavši kako zna da ga i one jednako osjećaju u ovom izazovnom vremenu, izloženom velikim promjenama.

"Nešto što prije nismo ni mogli pomisliti da će se događati, biti dovedeno u pitanje u društvu, događa se pred našim očima i stavlja nas ponekad u stanje zbunjenosti, obeshrabrenosti, no sve to ne smije nas pokolebati, niti smijemo posustati", poručio je Bozanić i pozvao redovnice da gledaju uvijek naprijed s pouzdanjem u Boga tražeći nove načine kako činiti dobro.

Svaka redovnica je Božji dar Crkvi

U svom obraćanju kardinal je istaknuo da je svaka redovnica Božji dar Crkvi i redovničkoj zajednici, te da im upravo svijest o darovanosti treba biti polazište u građenju međusobnih odnosa.

"Čovjek pripada Bogu i treba svakog dana živjeti tu pripadnost. To nam na osobit način svjedoči naš blaženik Alojzije Stepinac. On se posvema predao Bogu. To i vama od srca želim - da slijedite Isusa u predanju i pouzdanju u Boga Oca", zaključio je Bozanić svoje obraćanje i božićnu čestitku redovnicama.

U ime okupljenih sestara govorila je Ksenija Leko, provincijalna glavarica Hrvatske provincije uršulinki Rimske unije.

Kardinala je nazvala uzoritim, istaknuvši njegovu apostolsku hrabrost, evanđeosku poniznost i molitvu koja je redovništvu uzor "u vremenu koje vapi za uzorima i osobama za kojima bi se moglo poći i hodati".

"Znali ste reći kad bi mnogi rado prešutjeli, znali ste istupiti kad bi mnogi odstupili, znali ste ostati stajati kad bi mnogi pali, znali ste reći istinu kad bi oni koji su vas slušali radije čuli laž. Vjerujem da vam je u tome veliki uzor blaženi kardinal Alojzije Stepinac kojega ste na hodočašću ove godine u Krašiću o 20. obljetnici njegove beatifikacije stavili kao siguran oslonac i kompas hrvatskom društvu. Hvala vam što ste na tom svetom tlu molili i za nas redovnice", rekla je sestra Ksenija zaželjevši kardinalnu mir i radost za božićne blagdane.