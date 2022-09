Porfirija neizrečenost svuda prati

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije nije pobornik aritmetike, ali protiv geometrije nema ništa. Prošle godine je u Busijama kod Beograda održan skup sjećanja na srpske žrtve operacije Oluja, na kojem je rekao da Bog ne broji čijih je žrtava više, a čijih manje, te da su "pred Bogom sve žrtve iste, zvali se oni Jovan, Jozo ili Jusuf". Taj pomirljivi ton napustio je 15. rujna u Banjoj Luci, na obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, koji je prije tri godine izmislio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tog je dana 1918. probijena Solunska fronta, a Vučić je zamislio da je to zgodna prilika da Srbi u "svim srpskim zemljama" izvjese nacionalne zastave. Iako to nema veze s građevinskim radovima na autocesti od Beograda do Banje Luke, Porfirije je smatrao da je nužno reći sljedeće: "Svi znamo da su se kroz povijest granice država i mjesta obitavanja našeg naroda mijenjale, a nismo sigurni da se, u povijesti u kojoj je sve relativno, neće mijenjati i ubuduće."