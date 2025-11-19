Porezna uprava ima važnu obavijest: Ovi sustavi nekoliko dana neće raditi, evo o čemu je riječ

Svi sustavi Porezne uprave privremeno će biti nedostupni od petka u 16 sati do ponedjeljka u 8 sati. Razlog je, kako je pojašnjeno, projekt Digitalne transformacije Porezne uprave. Cilj Projekta, kažu iz Porezne uprave, izgradnja je novog informacijskog sustava koji će moći odgovoriti zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja te olakšati i učiniti još dostupnijim elektroničke usluge i servise građanima, poduzetnicima i drugim tijelima državne uprave.

Projekt predstavlja modernizaciju kompleksnog informacijskog sustava Porezne uprave koji se kroz godine nadograđivao na infrastrukturnoj platformi koja zbog svojih tehnoloških ograničenja ne može odgovoriti zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja, dodaje se.

Zbog planiranih radova, bit će nedostupne usluge unutar sustava eGrađani, uvid u stanje porezno-knjigovodstvene kartice te kreiranje bar koda za elektroničko plaćanje poreznog duga, predaja zahtijeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava na porezno-knjigovodstvenoj kartici te svih ostalih zahtjeva, izdavanje Potvrda, predaja zahtjeva za izdavanje Porezne kartice, prijava poslovnih prostora u fiskalizaciju, predaja obrasca Specifikacije nepovezanih uplata, predaja obrasca Poreza na dobit, predaja obrasca Poreza na dodanu vrijednosti te predaja obrasca JOPPD-a te svih ostalih obrazaca.

Kako se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će u navedenom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, predaju obrasca JOPPD-a izvršit će po dostupnosti sustava, navodi Porezna uprava te pojašnjava kako će se tako predani JOPPD obrasci smatrati predanima u zakonskom roku. Tijekom tih nekoliko dana nesmetano će raditi sustav za fiskalizaciju računa te dodjela OIB-a i dohvat podataka iz Evidencije OIB-a. Iz Porezne uprave mole sve građane i poduzetnike za razumijevanje.