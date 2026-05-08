Počinje era Pétera Magyara, no neće biti bez izazova: 'Mađari su jasno postavili crvene linije...'

Mađari su na izborima sredinom travnja odlučili kako je vrijeme za promjene te da 16-godišnjoj vladavini premijera Viktora Orbána treba doći kraj. Péter Magyar i njegova oporbena stranka Tisza premoćno su pobijedili, a to je donijelo olakšanje Europskoj uniji. Budući premijer znatno je naklonjeniji Europskoj uniji od svog prethodnika pa su njegovu pobjedu mnogi dočekali s oduševljenjem. Sutra, 9. svibnja, promjena će biti i službena. Magyar će položiti prisegu te preuzeti dužnost, a AP News navodi kako se očekuje da će se tisuće ljudi okupiti na trgu ispred zgrade parlamenta.

Prije nego što započne posao upravljanja državom, Magyar je pozvao Mađare na cjelodnevnu proslavu "promjene režima" kako bi obilježili njegovu inauguraciju i kraj Orbánove ere. "Kroz vrata promjene režima proći ćemo uz veliku proslavu. Dođite i povedite svoju obitelj i prijatelje”, istaknuo je Magyar na društvenim mrežama.

Od Magyara se mnogo toga očekuje nakon što preuzme dužnost. On je, između ostaloga, obećao stati na kraj korupciji za koju tvrdi da je Mađarima oduzela gospodarske prilike, a jedan od njegovih prioriteta je deblokada oko 17 milijardi eura sredstava Europske unije, zamrznutih tijekom Orbánova mandata. Uz to, obećao je obnoviti odnose svoje zemlje s partnerima u Europskoj uniji, kao i napraviti reorganizaciju velikog dijela državne strukture.

Osim europskih čelnika, koji su nakon izbora brzo čestitali budućem premijeru, odahnula je i Ukrajina. Naime, kako su se izbori približavali, Orbánova je retorika prema Ukrajini i Europskoj uniji bila sve oštrija. On je, između ostaloga, blokirao daljnje sankcije EU Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura.

Nakon povijesnih izbora, think-tank European Council on Foreign Relations (ECFR) proveo je istraživanje javnog mnijenja među Mađarima koje, kako navodi, otkriva napetost među biračima između želje za pomirenjem s Europom i otpora prema određenim vanjskopolitičkim zaokretima. Prema istraživanju provedenom krajem travnja, 79 posto ispitanika očekuje da će nova vlada Tisze poboljšati odnose s Europskoj unijom.

Većina Mađara, njih 52 posto, odbija podržati napore europskog bloka da se energetski odvoji od Rusije, dok 30 posto podržava prekid kupnje ruske energije. Sličan otpor postoji i prema Ukrajini s obzirom na to da se 54 posto građana protivi deblokadi pregovora o članstvu Ukrajine u EU. Prema autorima izvješća, Piotru Burasu i Pawelu Zerku, upravo te "crvene linije" predstavljaju ozbiljnu stratešku dilemu za novu mađarsku vladu.

"Uvjerljiva pobjeda Pétera Magyara bila je glas za domaće promjene, a ne za geopolitički zaokret. Iako su Mađari spremni okrenuti stranicu nakon godina korupcije i izolacije, jasno su postavili crvene linije oko energetske neovisnosti i nacionalne sigurnosti – stvarnosti koje će čelnici u Bruxellesu morati poštovati", naveo je Pawel Zerka, viši suradnik i voditelj anketa u ECFR-u, pa dodao da će glavni izazov za Magyara i novu vladu Tisze u sljedećim mjesecima biti dokazati da mogu postići trajno približavanje EU bez gubitka domaće potpore koja ih je dovela na vlast.

Piotr Buras, viši suradnik i voditelj varšavskog ureda think-tanka, smatra da EU igra vrlo riskantnu igru s novim mađarskim vodstvom: "Ako previše pritisne Pétera Magyara i prisili ga na dramatične vanjskopolitičke zaokrete, riskira urušavanje legitimiteta lidera čiji je glavni mandat reformirati Mađarsku iznutra. Ako EU bude tražio previše i prebrzo, mogao bi nenamjerno oslabiti reformatora koji želi vratiti Budimpeštu u europski politički mainstream. S druge strane, ukidanje mađarskog veta na kredit od 90 milijardi eura i otvaranje prvog pregovaračkog klastera s Ukrajinom minimum je koji bi EU trebala očekivati od Magyara.”

Peter Magyar želi 'obnoviti' Austro-Ugarsko Carstvo Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema istraživanju ECFR-a, pobjeda Tisze ponajprije je bila rezultat općenite želje za promjenom, a ne podrške konkretnom političkom programu. Otkrivajući svoje motive, 67 posto birača Tisze navelo je ili želju za reformom sustava (37 posto) ili protivljenje Fideszu (30 posto), dok je 15 posto bilo motivirano vizijom stranke (8 posto) ili Magyarovim vodstvom (7 posto). Polovica birača Tisze smatra da je glavni razlog pobjede nezadovoljstvo prethodnom vladom, dok 21 posto ističe pozitivne osobine stranke ili njezin program.

Rezultati istraživanja pokazuju da su i birači Tisze i šira javnost fokusirani na četiri ključna pitanja – troškove života (37 posto Mađara smatra to jednim od dva najvažnija problema), kvalitetu javnih usluga (33 posto), korupciju i upravljanje državom (26 posto) te gospodarski rast i radna mjesta (24 posto).