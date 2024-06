Plenković u Buergenstocku: Međunarodna zajednica mora ostati fokusirana na Ukrajinu

Važno je da međunarodna zajednica drži fokus na Ukrajini i podršci toj zemlji suočenoj s ruskom agresijom, poručio je u nedjelju u Buergenstocku hrvatski premijer Andrej Plenković, gdje sudjeluje na mirovnom samitu o Ukrajini. “U kontekstu širih međunarodnih kriznih žarišta važno je da međunarodna zajednica i dalje drži fokus na Ukrajini i snažnoj podršci ovoj prijateljskoj zemlji", kazao je novinarima Plenković.

Hrvatski je premijer istaknuo kako "nije poanta mirovnog procesa da se stane tu gdje smo sada, da se ponovi priča iz 2014. kada je došlo do dogovora u Minsku", Tada se, pojasnio je Plenković, "zamrznuo sukob" koji je "tinjao dosta godina do pune eskalacije 2022.". "Ako ćemo tako nastaviti, onda ćemo ovaj sukob gledati desetljećima i imati jedan negativan scenarij. Poanta je da se vratimo na postavku međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih naroda - poštovanje susjednih zemalja, teritorijalne cjelovitosti, integriteta i na taj način to podrazumijeva i povlačenje ruskih trupa s ukrajinskog teritorija i korištenje brojnih mehanizama koji postoje u međunarodnoj zajednici", poručio je Plenković.

U tom je kontekstu kao pozitivan primjer naveo iskustvo mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja Hrvatski je premijer u nedjelju u Buergenstocku bio sudionik panela na temu "Ljudska dimenzija". Plenković je kazao kako je panel bio posvećen humanitarnim pitanjima te da je on istaknuo što je Hrvatska učinila po pitanju prihvata izbjeglica i pomoći Ukrajinu, a posebno u prenošenju iskustava po pitanju humanitarnog razminiranja, procesuiranja ratnih zločina, prihvata ranjenih, pružanja adekvatne medicinske skrbi i sl."Dakle, jedan cjelokupan paket s obzirom na naše iskustvo žrtve velikosrpske Miloševićeve agresije koji možemo ponuditi Ukrajini i koji već kontinuirano i dajemo", kazao je Plenković.

