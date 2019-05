Plenković o potpori Pamele platformi Možemo: Korisnija nam je Angela...'

Premijer Andrej Plenković osvrnuo se danas u Splitu, gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća, na posjet njemačke kancelarke Angele Merkel. Ona sredinom svibnja dolazi na veliki predizborni skup HDZ-a.

– Dolazi na bilateralni sastanak sa mnom, u svojstvu kancelarke – rekao je Plenković odgovarajući na pitanja novinara.

Novinari su ga zamolili da prokomentira i potporu američke glumice Pamele Anderson platformi Možemo.

– Ja mislim da nam je korisnija potpora njemačke kancelarke, ako me skromno pitate. Za ovo drugo i ne znam o čemu me pitate – rekao je Plenković u Splitu.

