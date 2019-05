Playboyeva zečica poručila da zna gdje je Hrvatska i podržala mladog hrvatskog političara

Čula sam da je moj post o evakuaciji u Indiji izazvao mali (srećom samo) medijski ''potres'' u Hrvatskoj: naravno, znam gdje je Hrvatska, nisam ja Trump koji misli da je Jugoslavija propala na Baltiku ili Jeremy Hunt koji je smatrao da je Slovenija "sovjetska vazalna država", napisala je Pamela Anderson dan nakon što je objavila zbunjujući tvit u kojem se pogrešno dalo naslutiti da se iz Hrvatske evakuira milijun ljudi zbog klimatskih promjena.

I heard my post about evacuation in India caused a little (luckily only) media 'earthquake' in Croatia: of course, I know where Croatia is, I'm not Trump who thinks Yugoslavia collapsed in the Baltics or Jeremy Hunt who thought Slovenia was a 'Soviet vassal state'.