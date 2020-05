'Plenković i Ćorić izdali su nacionalne interese s INA-om i to je ogroman skandal'

Imat ćemo jake i kvalitetne ljude na izbornoj listi za 7.izbornu jedinicu, tako da nema brige, ne samo da ćemo konkurirati nego ćemo i nadmašiti listu HDZ-a u ovoj i svim izbornim jedinicama i osvojit ćemo dovoljno glasova za stabilnu većinu da formiramo novu Vladu, poručio je Davor Bernardić, predsjednik SDP-a u Karlovcu i odgovorio na pitanje o tome hoće li imenima svoje liste, koju će u 7. izbornoj jedinici nositi Zlatko Komadina, moći konkurirati HDZ-ovoj listi koju će nositi Tomo Medved i gdje će biti, primjerice, Maja Grba Bujević i Nada Murganić.

- Naš župan Zlatko Komadina, što mu i samo ime govori, jači je od Medveda! A kada su u pitanju prozivke Nade Murganić o tome gdje smo kolega Komadina i ja bili zadnje četiri godine, reći ću samo to da je o gospođi Murganić sve najbolje rekao Andrej Plenković kada ju je, kao predsjednik Vlade, smijenio s mjesta ministrice zbog nesposobnosti. Jedno što mogu reći, žao mi je gospođe - dodao je D. Bernardić.

Upitan na čemu temelji optimizam da će moći sastaviti novu vladu, obzirom da mu rezultati zadnjih anketa ne idu u prilog, kazao je da su izbori najbolja i jedina točna anketa.

- Po anketama te agencije na koju mislite mi smo trebali dobiti dva mandata na EU izborima, a HDZ šest, a Kolinda Grabar Kitarović je još uvijek predsjednica Hrvatske. To najbolje govori o vjerodostojnosti tih anketa. Izbori su jedino pravo mjerilo onoga što građani žele - dodao je Bernardić i odlučno rekao da neće nakon izbora u koaliciju s HDZ-om i Miroslavom Škorom.

- Ne pričaju o tome da nam se dogodila sramotna izdaja nacionalnih interesa od strane ministra Ćorića i Plenkovića koji su pustili Mađarima da uzmu hrvatsku naftu i ne odvoze je u rafineriju u Sisak ili Rijeku, nego u Budimpeštu. To je nacionalna izdaja i ogroman skandal. To je možda najveća afera u povijesti Hrvatske zadnje četiri godine i to je nešto zbog čega su morali otići Sanader i Karamarko. Baš je ta izdaja nacionalnih interesa kada je u pitanju INA veliki skandal s kojega HDZ želi skrenuti pažnju javnosti pričom o praćenju sms poruka s novinarima. Da ne govorim da je za Badnjak 2016. godine Plenković obećao da će se INA vratiti Hrvatskoj, a danas ne samo da nemamo INA-u, nego nemamo više niti svoju naftu - kazao je Bernardić.

Zlatko Komadina, pak, kazao je da je zadnje četiri godine bio u SDP-u i kao župan vodio Primorsko-goransku županiju.

- U 7. izbornoj jedinici, od Zagreba do Jadrana i naše Rijeke žive ljudi koji žele promjene, ide nam sve bolje; HDZ ima sve više problema, a SDP se konsolidira i okuplja ljude i prava je alternativa sadašnjoj vlasti - kazao je Zlatko Komadina.