Iznenadni posjet Ukrajini glumice i humanitarke Angeline Jolie izazvao je pažnju javnosti, a više izvora tvrdi da je jedan član njezine pratnje neočekivano regrutiran u ukrajinsku vojsku. Zvijezda filma Tomb Raider, koja je putovala u ulozi ambasadorice UNICEF-a, posjetila je grad Herson na prvoj crti ukrajinske obrane od Rusije u utorak. Bio je to njezin drugi posjet Ukrajini od ruske invazije2022. godine. Prethodno je posjetila grad Lavov.

Visoki ukrajinski dužnosnik rekao je za POLITICO da je jedan član Jolienine skupine imao incident s lokalnim regruterskim službenicima na kontrolnoj točki, ali da ukrajinske vlasti još uvijek pokušavaju utvrditi što se točno dogodilo. Dužnosnik je također rekao za POLITICO da Jolie nije obavijestila ukrajinsku vladu o svojoj namjeri posjeta zemlji te da je ušla pješice.

Kopnene snage ukrajinske vojske objavile su izjavu s brojnim detaljima o incidentu, uključujući da je regrutirana osoba bila Angelinin vozač, ali su kasnije izbrisali svoju izjavu i rekli za POLITICO da ne mogu ni potvrditi ni opovrgnuti detalje o tome što se dogodilo.

'Informacije koje se šire u medijima su iskrivljene, trenutno je u tijeku istraga i razjašnjavaju se sve okolnosti', poručili su za POLITICO. Regionalni ured za vojnu regrutaciju u Mikolajivu potvrdio je incident rekavši da je Jolienin vozač bio vojni rezervist i da mu je naređeno da dođe na vojnu prekvalifikaciju. Nije jasno je li vozač odmah poslan na prekvalifikaciju ili će se morati javiti kasnije. Predstavnik Angeline Jolie odbio je komentirati stvar. Lokalni news portal Nikvesti objavio je video Jolie u regiji Mikolajiv, a spekulacije oko incidenta bile širile su se društvenim mrežama u srijedu.

