Pirotehničari za rujan najavili prosvjed zbog nedostatka posla, 70 ih je već završilo na burzi rada

Ukoliko ne dođe do bitnih promjena u državnom planu razminiranja za ovu godinu okupit ćemo pirotehničare sredinom rujna na prosvjedu na Markovu trgu” – rekao je to predsjednik Novog sindikata Mario Iveković u Sisku nakon tripartitnog sastanka s predstavnicima MUP-a i poslodavaca u razminiranju.

Sastanak je održan na inicijativu sindikata i poslodavaca obzirom da je pandemija koronavirusa pogodila i sektor razminiranja, zbog čega je država smanjila novac predviđen za razminiranje. Sindikati tvrde kako je to, do sada, rezultiralo time da je 70 pirotehničara zadnjih mjeseci završilo na Zavodu za zapošljavanje.

„Vlada ne osigurava dovoljno posla, smanjili su svoj ovogodišnji plan razminiranja pa tvrtke otpuštaju pirotehničare. Nažalost, na ovom sastanku samo smo dobili tek potvrdu da je to točno, ali ništa o rješenju tog problema nismo čuli. Mislimo da je vrijeme da se u rješavanje problema pirotehničara uključe kompetentniji ljudi, a to su premijer Andrej Plenković i ministar financija Zdravko Marić. Također, smatramo da je i vrijeme da ministar unutarnjih poslova Davor Božinović napokon dođe i vidi malo pirotehničare.“ – rekao je Iveković dodavši kako im je rečeno da je MUP tražio više posla i više novca za razminiranje, no da im to nije odobreno.

„Možda je sad već kasno da se nešto bitno promijeni u ovoj godini, no prema pokazanim informacijama i za 2021. godinu nedostaje 70-ak milijuna kuna da se ispuni predviđeni državni plan razminiranja za tu godinu koji jamči zapošljivost pirotehničara. Apsurd je da mi moramo prosvjedovati da Vlada ispuni svoj plan razminiranja“ – rekao je Iveković.

Sindikalisti su rekli i kako je vrijeme osmišljavanja izlazne strategije za pirotehničare, obzirom je plan da Hrvatska bez mina bude do kraja 2024. godine.

„Tada bi svi pirotehničari u Hrvatskoj ostali bez posla i treba vidjeti što s tim ljudima kada do toga dođe“ – zaključio je Mario Iveković, čelnik Novog sindikata.