PBZ kamatu nezakonito povećao 113 posto i sad mora vratiti dužniku 40.000 eura

Zbog kamata koje je nezakonito povećao čak 113 posto, PBZ za kredit od 98.000 eura potrošaču mora vratiti ukupno oko 40.000 eura! Županijski sud u Osijeku potvrdio je presudu Općinskog suda u Novom Zagrebu na temelju koje je banka dužniku već uplatila 13.700 eura za obeštećenje i sudske troškove u tužbi oko kredita podignutog 2009.

Kako prenosi Udruga Franak, potrošač je zbog neopravdanog straha od zastare tužio samo za razdoblje od 2016. godine nadalje, a budući da zastare za njegovo potraživanje nema, ostalo mu je za utužiti novom tužbom još ukupno 13.500 eura za razdoblje od 2010. do 2016., što će na kraju sa zateznim kamatama biti dodatnih 27.000 eura obeštećenja. Ukupno je to oko 40.000 eura. Potrošača je zastupala odvjetnica Lea Erak.

- PBZ, odnosno njegov prethodnik banka Veneto, 2009. je ugovorio s potrošačem euro kredit u iznosu od 98.000 eura, uz promjenjivu kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke, ali je ugovoreno i to da se kamatna stopa sastoji od marže jedan posto koja se uvećava za iznos tromjesečnog euribora, što je tada iznosilo ukupno 2,11 posto. Kasnije, svojim jednostranim odlukama, PBZ je mijenjao kamatnu stopu sve do 4,5 posto unatoč tomu što je kamatna stopa većim dijelom uslijed velikog pada vrijednosti euribora trebala iznositi čak i manje od jedan posto. To znači da je nezakonito povećanje kamate iznosilo čak 113 posto – obrazlažu u Udruzi Franak.

Sudovi u Zagrebu i Osijeku utvrdili su sljedeće:

1. Ništetan je dio ugovorne odredbe kojim banka ugovara promjenu kamatne stope jednostranom odlukom.

2. Vrijedi dio odredbe da se kamatna stopa mijenja po formuli 3M Euribor + marža jedan posto.

3. U razdoblju od 6.2.2016. pa do 30.4.2020. PBZ je naplatio nezakonito ukupno 8.900 eura koje mora vratiti, a osim toga mora platiti i zatezne kamate koje teku od svakog pojedinačnog anuitetnog iznosa preplate pa do dana naplate obeštećenja te osim toga mora platiti još i 1.500 eura sudskih troškova.

4. Zastare potraživanja nema, jer zastara počinje teći tek danom pravomoćnog utvrđenja ništetnosti odredbe o promjeni kamatne stope jednostranom odlukom banke.

Ukratko, u kreditu ugovorenom u iznosu od 98.000 eura, PBZ je po prvoj presudi potrošaču tužitelju već uplatio ukupno 13.700 eura dok će po novoj tužbi uplatiti zajedno sa zateznim kamatama još dodatnih 27.000 eura.

- Banke i leasing društva u većini ugovora ugovorenih prije 2013. godine ugovarali su ništetne promjenjive kamatne stope koje se mijenjaju jednostranim odlukama banaka, pa ukoliko je tako ugovorena kamatna stopa rasla naviše, onda i potrošači, i OPG-i, i obrti, i pravne osobe imaju pravo na obeštećenje. Situacije u kojima su vjerovnici ugovarali pravilnu kamatnu stopu na način da se ona sastoji od marže uvećane za vrijednost Libora ili Euribora također su utužive, ako je vjerovnik ugovorio dodatnu odredbu kako će mijenjati kamatnu stopu svojom odlukom, kao što je slučaj u ovdje obrazloženom konkretnom primjeru – pojašnjavaju u UF-u.

Dodaju da bi, kada bi se striktno primijenilo pravo EU, koje se zrcali kroz presudu Suda EU C-655/20, ugovori s ugovornom odredbom o jednostranoj promjeni kamatne stope odlukom vjerovnika bez ugovorenih marži i promjenjivih parametara bili ništetni u cijelosti, jer izuzimanjem odredbe o jednostranoj promjeni kamatne stope nije moguće utvrditi visinu kamatne stope, pri čemu početni iznos kamatne stope za cijelo razdoblje otplate ne predstavlja volju niti jedne ugovorne strane uslijed čega bi ugovor morao biti ništetan u cijelosti. Zasad takva sudska praksa postoji u samo tri ili četiri slučaja na općinskim sudovima, ali istodobno ne postoji niti jedna takva pravomoćna presuda.

U UF-u procjenjuju da su banke i leasing društva ugovorili ukupno oko 400.000 ugovora s ništetnim promjenjivim kamatnim stopama, za čije utuženje nema zastare, što je potencijal od oko dvije milijarde eura obeštećenja na koje imaju pravo svi ti potrošači i pravne osobe s kreditima ili leasingom u svim valutama, u eurima, u kunama, ali i u francima ako se kredit ne odnosi na banku iz kolektivnog postupka.

- Sve što je potrebno učiniti jest tužiti i zatražiti svoj novac, na što se nažalost hrvatski građani i poduzeća prerijetko odlučuju, unatoč potpuno ujednačenoj sudskoj praksi i pravnoj sigurnosti u vezi s takvim postupcima – kažu u UF-u koji upire prst u HNB i izvršnu vlast kao nositelje zaštite potrošača.

Smatraju da ne čine ništa kako bi omogućili veću osviještenost potrošača, ali i poduzeća o šteti koju su im banke i leasing društva nanijeli ugovaranjem nezakonitih promjenjivih kamatnih stopa tijekom perioda između 2000. i 2013. godine.

