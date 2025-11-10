Naši Portali
JAVIO SE I AMERICI

Novi lider Bolivije Rodrigo Paz: “Bog, obitelj, domovina i kapitalizam za sve”

Već je prvog dana mandata najavio važan diplomatski potez – obnovu diplomatskih odnosa sa SAD-om, koji su prekinuti 2008.

Rodrigo Paz prisegnuo je u subotu za predsjednika Bolivije, obilježivši tako kraj gotovo dva desetljeća dugačke vladavine ljevice koja je duboko obilježila politički, društveni i ekonomski život zemlje. ”Bog, obitelj i domovina, da, prisežem”, izgovorio je 58-godišnjak tijekom svečanog polaganja prisege u zgradi Nacionalnog kongresa u La Pazu, dok su mu predstavnici vojske i crkve odavali počast. ”Ovo je nova Bolivija koja se otvara svijetu”, dodao je kršćanski demokrat Paz, uz burne ovacije svojih pristaša koji su ispunili središnji trg glavnog grada La Paza.

Predsjedniku na odlasku, Evu Moralesu, istaknutoj ličnosti latinoameričke ljevice i simbolu tzv. ružičastog vala, ustavom je zabranjena ponovna kandidatura, iako je njegov utjecaj i dalje snažno prisutan kroz pokret MAS (Pokret za socijalizam). Morales je, prema riječima analitičara, ostavio iza sebe složenu ostavštinu – smanjenje siromaštva i jačanje domorodačkih prava, ali i duboku polarizaciju društva, korupcijske skandale i ekonomske poteškoće koje su se posljednjih godina produbile. Novi predsjednik nasljeđuje velike izazove: zemlju pogođenu najtežom gospodarskom krizom u posljednjih trideset godina, visoku inflaciju koja je premašila 20 posto, kroničnu nestašicu nafte i hrane te akutni nedostatak lijekova. Bolivija, kontinentalna država s oko 12 milijuna stanovnika, i dalje je jedna od najsiromašnijih južnoameričkih nacija, unatoč bogatstvu prirodnih resursa, posebice litija.

Na inauguraciji, kojoj su prisustvovali brojni južnoamerički čelnici, uključujući argentinskog predsjednika Javiera Mileija, čileanskog predsjednika Gabriela Borica te predstavnike Brazila i Paragvaja, Paz je obećao voditi politiku “kapitalizma za sve”. U svom govoru naglasio je potrebu za “modernim gospodarstvom koje neće isključiti siromašne, nego ih uključiti u stvaranje vrijednosti”. Najavio je postupni prijelaz na tržišno gospodarstvo, ciljane rezove subvencija, borbu protiv korupcije i poticanje privatnih ulaganja, osobito u energetski sektor i rudarsku industriju.

U tom kontekstu već je prvog dana mandata najavio važan diplomatski potez. Sa zamjenikom američkog državnog tajnika Christopherom Landauom objavio je da će Bolivija i Sjedinjene Američke Države obnoviti diplomatske odnose na veleposlaničkoj razini, koji su prekinuti još 2008. nakon što je Morales protjerao američkog veleposlanika. Paz je najavio da će njegova administracija težiti jačim vezama sa Zapadom, ali i zadržati dijalog s tradicionalnim partnerima Kinom i Rusijom.

