Most o opasnom otpadu u Lici: Lika je vodno srce Hrvatske. Država treba istražiti cijeli lanac

Novi nalazi povezani s ilegalnim odlaganjem otpada na području Like, prema ocjeni Mosta, potvrđuju višemjesečna upozorenja te stranke da se razmjeri mogućeg ekološkog onečišćenja više ne mogu umanjivati niti svoditi na izdvojeni lokalni problem. Prema dosad objavljenim podacima, na području Gospića otkrivene su znatne količine različitog tehnogenog otpada. Provedena vještačenja pokazala su da takav materijal može predstavljati ozbiljnu prijetnju okolišu, tlu i vodnim resursima. Dodatnu zabrinutost izazvao je nalaz PFAS spojeva, poznatih i kao “vječne kemikalije”, u podzemnim vodama nizvodno od spornog odlagališta.

„To znači da se dogodilo upravo ono na što je Most upozoravao: PFAS više nije samo pitanje otpada odloženog na površini zemlje, nego pitanje podzemnih voda, krškog sustava, sigurnosti vode i zdravlja ljudi. Lika je vodno srce Hrvatske. Ono što se zakopa u tlu Like ne ostaje u Lici. U krškom prostoru onečišćenje se može širiti kroz podzemne vode prema izvorima, rijekama, poljoprivredi i zajednicama koje od te vode žive“, poručio je saborski zastupnik Mosta, Zvonimir Troskot koji posljednjih godinu dana u javnosti govori o ilegalnim odlagalištima otpada u Lici.

Iz Mosta ističu da su od početka upozoravali kako se ne radi isključivo o komunalnom ili lokalnom pitanju, nego o problemu koji zadire u područje nacionalne sigurnosti, javnog zdravlja, zaštite vode i institucionalne odgovornosti. Navode da su njihova upozorenja o mogućem prodoru PFAS-a i drugih štetnih tvari u podzemne vode ranije bila omalovažavana i prikazivana kao pokušaj političkog bodovanja. „Danas se mora postaviti pitanje: tko sada skuplja jeftine političke poene? Oni koji su upozoravali na opasnost ili oni koji su dvije i pol godine znali za nalaze, umirivali javnost i nisu zaštitili vodu, tlo i građane? Posebno podsjećamo da je prva privatna testiranja na PFAS pokrenula dr. Vrkljan Radošević, koja je prva upozorila na mogućnost prisutnosti PFAS spojeva. Ti su nalazi i upozorenja ignorirani, relativizirani ili prešućivani, umjesto da posluže kao alarm za hitno i cjelovito testiranje otpada, tla, procjednih i podzemnih voda“, istaknuo je.

Most je 1. kolovoza 2026. najavio podnošenje kaznenih prijava nadležnim institucijama protiv osoba i subjekata koji se u dostupnim USKOK-ovim protokolima i dokumentaciji spominju u lancu povezanom s navodnim ekološkim kriminalom. Nakon informacije o pronalasku PFAS spojeva u podzemnim vodama, u toj stranci smatraju da se istraga ne smije ograničiti na pojedinačno odlagalište, jednu tvrtku ili samo jednog neposrednog izvršitelja. Posebno problematičnim ocjenjuju podatak da su mjerodavne institucije još 2024. godine imale rezultate Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. Ti su nalazi, iako nisu uključivali analizu na PFAS, prema navodima Mosta već tada upućivali na izrazito opasno stanje otpada.

Ukoliko su nadležni s tim rezultatima bili upoznati, a nisu pravodobno reagirali, iz Mosta tvrde da se više ne može govoriti samo o nedostatku komunikacije. Smatraju da bi trebalo ispitati moguće nesavjesno postupanje, prikrivanje stvarnih razmjera opasnosti te propuste u zaštiti stanovništva, tla, vode i okoliša. U okviru kaznenih izvida i istražnog postupka, dodaju, potrebno je provjeriti ulogu svih pravnih i fizičkih osoba navedenih u raspoloživim USKOK-ovim dokumentima i protokolima. To uključuje tvrtke, javne ustanove i druge subjekte koji su eventualno sudjelovali kao dobavljači, prijevoznici, posrednici, obrađivači otpada ili na neki drugi način bili uključeni u sustav njegova zbrinjavanja.

Među subjektima čije bi se postupanje, prema dostupnoj dokumentaciji, trebalo detaljno istražiti navode se Tipos Resurs, Gajeta, Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, CE-ZA-R Centar za reciklažu, 3 K.F., Komunalije Hrgović, Komunalac Gospić, talijanski Recycle Plastic, Kemis-Termoclean i Phoenix Metali. Most traži da se obuhvate i svi ostali domaći i strani subjekti koji se pojavljuju u lancu zaprimanja, prijevoza, obrade, posredovanja i odlaganja otpada. Zahtijevaju i utvrđivanje moguće odgovornosti osoba povezanih s organiziranjem prijevoza, skladištenja i odlaganja otpada, ali i odgovornih osoba u tijelima nadzora, Državnom inspektoratu, Ministarstvu zaštite okoliša, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te lokalnoj i regionalnoj vlasti na gradskoj i županijskoj razini.

U Mostu smatraju da se mora istražiti i odgovornost predstavnika izvršne, županijske i gradske vlasti, Fonda te drugih nadležnih institucija, ako se utvrdi da su još 2024. godine raspolagali relevantnim nalazima, a građanima pritom davali nepotpune, selektivne ili umirujuće informacije. Istodobno traže hitnu i potpunu sanaciju lokacije, upozoravajući da privremeno prekrivanje otpada folijom ili slične mjere ne mogu biti trajno rješenje. Prema njihovu zahtjevu, opasni otpad mora se u cijelosti ukloniti i zbrinuti u skladu s najstrožim propisima, u certificiranim i nepropusnim spremnicima, uz stalan nadzor, kontrolu i mogućnost praćenja svakog koraka postupka.

Takav način zbrinjavanja, naglašavaju, mora spriječiti svaki daljnji kontakt otpada s tlom, oborinama i podzemnim vodama. Smatraju da sanacija nije moguća dok izvor onečišćenja ostaje na lokaciji te da se povjerenje građana ne može vratiti bez potpune objave rezultata analiza, mjesta uzorkovanja, E-ONTO dokumentacije, ugovora, dozvola i inspekcijskih zapisnika. Iz Mosta poručuju da se njihovi zahtjevi ne mogu tumačiti kao napad na industriju. Tvrde da ilegalno odlaganje opasnog otpada nema nikakve veze s razvojem, investicijama ili zelenim gospodarstvom, nego predstavlja ekološki kriminal u kojem privatni subjekti ostvaruju dobit, dok stanovništvu ostaju posljedice, uništen okoliš i troškovi sanacije. Most stoga traži hitno uklanjanje izvora onečišćenja i njegovu sigurnu sanaciju, neovisna ispitivanja podzemnih voda, izvora, tla, zraka i sustava javne vodoopskrbe te potpunu javnu objavu svih nalaza i prateće dokumentacije.

Uz to zahtijevaju proširenje istrage na sve sudionike u lancu, kazneni progon svake odgovorne osobe bez obzira na njezinu funkciju, povezanost s određenom tvrtkom ili eventualnu političku zaštitu te dosljednu primjenu načela prema kojem troškove sanacije mora snositi onečišćivač, a ne građani. Zaključno upozoravaju da pronalazak PFAS spojeva u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pokazuje da država više ne može tvrditi kako je stanje pod nadzorom. Poručuju da zaštita vode, tla i zdravlja stanovništva mora imati prednost pred privatnom zaradom i institucionalnim nečinjenjem.