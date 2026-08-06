VIDEO Njemica privedena zbog požara u apartmanu, očajni vlasnik objavio video: Smijali su mi se

Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjom njemačkom državljankom zbog sumnje da je izazvala požar u obiteljskoj kući u mjestu Cancini kraj Poreča. Protiv nje će nadležnom državnom odvjetništvu biti podneseno izvješće zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Požar je izbio 4. kolovoza oko 17.40 sati u kuhinji apartmana, a srećom nitko nije ozlijeđen. Međutim, vlasnicima je nastala velika materijalna šteta. Očevid koji su policijski službenici obavili zajedno s inspektorom zaštite od požara pokazao je kako je do požara došlo zbog prijenosa topline s električne ploče štednjaka na aluminijski materijal, nakon čega se vatra proširila na ostali zapaljivi inventar i zahvatila veći dio stambenog prostora na katu kuće, javlja PU istarska. Vlasnik apartmana podijelio je video na TikToku koja je prikazala velike razmjere štete.

Prema neslužbenim informacijama, u trenutku izbijanja požara na električnoj ploči navodno je ostavljena tava u kojoj su se pripremali krumpiri, nakon čega se vatra vrlo brzo proširila kuhinjom i zahvatila ostatak apartmana. Vlasnik objekta za Istra Terra Magica ispričao je kako su gosti u apartman stigli svega nekoliko dana prije požara te tvrdi da su se ubrzo počeli ponašati protivno pravilima kuće. 'Rekao sam im da je zabranjeno dovoditi neprijavljene osobe u apartman. Unio mi se u lice i rekao da će raditi što god želi jer je rezervirao smještaj', ispričao je vlasnik.

Kako kaže, nakon kraćeg odlaska na more zajedno sa suprugom, po povratku ih je dočekao šokantan prizor. 'Još iz automobila čuli smo glasnu glazbu. Bilo je puno ljudi koji su slavili, a onda sam ugledao gust crni dim i začuo povike "Feuer, Feuer!". Tada sam shvatio da apartman gori', rekao je. Vlasnik tvrdi kako ga je nakon izbijanja požara posebno pogodilo ponašanje dijela gostiju. 'Umjesto da pomognu gasiti požar, nastavili su se zabavljati. Smijali su se, pokazivali srednji prst i provocirali me dok je kuća gorjela. Imao sam osjećaj da ih uopće nije briga što se događa', rekao je. Istaknuo je kako su vatrogasci vrlo brzo stigli na mjesto događaja te požar ugasili u manje od pola sata, čime su spriječili njegovo daljnje širenje na ostatak objekta.

Prema riječima vlasnika, požar je potpuno uništio luksuzno uređeni apartman površine oko stotinu četvornih metara. 'Sve je bilo rađeno po mjeri, od kuhinje do namještaja. Sam namještaj vrijedio je između 45 i 50 tisuća eura, a ukupna šteta sigurno prelazi 400.000 eura', rekao je. Dodaje kako će tek statičar i sudski vještak utvrditi može li se dio kuće obnoviti ili će biti potrebno rušenje i ponovna gradnja zbog oštećenja konstrukcije nastalih uslijed visokih temperatura. Osim izgorenog apartmana, vlasnici su morali iseliti i ostale goste koji su boravili u objektu te otkazati rezervacije do kraja turističke sezone. Tvrdi i kako se nakon požara suočio s dodatnim problemima jer je, prema njegovim riječima, platforma Booking od njega zatražila da podmiri troškove alternativnog smještaja za goste koji zbog požara više nisu mogli ostati u objektu. Nakon završetka policijskog postupka i procjene štete, vlasnici najavljuju da će poduzeti pravne korake radi naknade štete.