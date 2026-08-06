Nestala 82-godišnja Danica kod Vodica: Udaljila se u spavaćici, policija moli građane za pomoć

Policija traga za Danicom Grbavac, rođenom Župić, koja je nestala u srijedu, 5. kolovoza, na području Srime kod Vodica. Prema podacima iz Nacionalne evidencije nestalih osoba, 82-godišnjakinja se udaljila s adrese na kojoj je boravila, nakon čega joj se izgubio svaki trag. Njezin nestanak vodi Policijska uprava šibensko-kninska.

Visoka je 151 centimetar, srednje je tjelesne građe, ima sijedu kosu, zelene oči i ovalno lice. Nosi naočale, a broj obuće joj je 36. U trenutku nestanka bila je odjevena u bijelu spavaćicu s debljim naramenicama, dužine ispod koljena. Sa sobom je ponijela crveno-crnu majicu tigrastog uzorka, plave hlače, crnu kožnu ručnu torbu i crne natikače nalik na Crocs obuću.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj Danici Grbavac da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i elektroničkom poštom na adresu nestali@nestali.hr.