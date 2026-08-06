Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NESTALA U SRIMI

Nestala 82-godišnja Danica kod Vodica: Udaljila se u spavaćici, policija moli građane za pomoć

nestali.gov.hr
VL
Autor
Večernji.hr
06.08.2026.
u 11:25
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Informacije se mogu dostaviti i elektroničkom poštom na adresu nestali@nestali.hr.

Policija traga za Danicom Grbavac, rođenom Župić, koja je nestala u srijedu, 5. kolovoza, na području Srime kod Vodica. Prema podacima iz Nacionalne evidencije nestalih osoba, 82-godišnjakinja se udaljila s adrese na kojoj je boravila, nakon čega joj se izgubio svaki trag. Njezin nestanak vodi Policijska uprava šibensko-kninska.

Visoka je 151 centimetar, srednje je tjelesne građe, ima sijedu kosu, zelene oči i ovalno lice. Nosi naočale, a broj obuće joj je 36. U trenutku nestanka bila je odjevena u bijelu spavaćicu s debljim naramenicama, dužine ispod koljena. Sa sobom je ponijela crveno-crnu majicu tigrastog uzorka, plave hlače, crnu kožnu ručnu torbu i crne natikače nalik na Crocs obuću.

Policija poziva građane koji imaju bilo kakve informacije o nestaloj Danici Grbavac da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije se mogu dostaviti i elektroničkom poštom na adresu nestali@nestali.hr.
Ključne riječi
Srima Vodice policija starija osoba nestala

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!