Ova skica bila je glavna prekretnica u 3. procesu protiv Horvatinčića

Tomislav Horvatinčić kriv je za smrt talijanskih supružnika Francesca Salpietra i Mariele Patelli te osuđen na četiri godine i deset mjeseci zatvora. Na jedrilicu ovih nautičara Horvatinčić je u kolovozu 2011. u primoštenskom akvatoriju naletio glisiranjem od 26 čvorova, pri punoj brzini, presjekao im put, naletom uništio jedrilicu, nije postupao u skladu sa zakonom i pomorskim propisima, nije nadzirao promet, vozio je s uključenim autopilotom, neizravnom namjerom stvorio rizičnu situaciju, nije mijenjao ni smjer i očito je da uopće nije uočio jedrilicu... Sudac Ivan Jurišić potom je opisao stravične ozljede koje je bračni par talijanskih nautičara zadobio od naleta Horvatinčićeva glisera te mu je izrekao kaznu.

“Presuda je kao optužnica”

– Horvatinčića se osuđuje na četiri godine i deset mjeseci zatvora, zabranjuje mu se upravljanje vozilima pet godina, mora platiti sudske troškove u iznosu od 190.000 kuna...

– Poštujemo odluku suda. Pričekat ćemo da vidimo konačnu kaznu i potvrdu ove presude. Ono što nas posebno veseli jest to da je dobio zabranu upravljanja bilo kakvim vozilom. Ova je presuda tek jedan korak do završetka naše agonije. Dobar je to korak, no moramo pričekati konačno rješenje da bismo kazali da smo potpuno zadovoljni – rekao je za Vijesti.hr Federico Salpietro, sin stradalih supružnika.

DORH o presudi Horvatinčiću

Presudu šibenskog suca Ivana Jurišića, sasvim suprotnu od prve dvije, Horvatinčić nije čuo u sudnici. Prvi se put nije pojavio na suđenju, a nagađanja da ga nema u Hrvatskoj odagnao je njegov odvjetnik Branko Baica.

– On je na liječenju, a mi se nadamo četvrtom suđenju – rekao je Baica nakon presude.

– Presudu ćemo komentirati u žalbi. Ništa novo nismo čuli u usmenom obrazloženju presude. Ovo je obrazloženje iz optužnice. U cijelosti je usvojeno ono što piše u činjeničnom opisu. Jedino što je novo jest – odluka o kazni – kazao je drugi Horvatinčićev odvjetnik Veljko Miljević, a na pitanje gdje je njegov štićenik kazao je:

– Horvatinčića ćete nazvati i pitati gdje je, nije bio dužan doći. S obzirom na to u kakvom je zdravstvenom stanju bio u posljednje vrijeme, nije ni čudno što se nije pojavio. Dosad je bio na svakoj raspravi da biste vidjeli kakav je njegov odnos prema suđenju – rekao je Miljević. Dodao je da se iz mnogobrojnih vještačenja uvažavalo jedino ono što je bilo u optužnici, dok se obrani nije uvažilo ništa. Ova nepravomoćna presuda u suprotnosti je s prethodnom kad je bila prihvaćena sinkopa.

– Sada je prekvalificirana i vraćena u okvire prve optužnice, sve od riječi do riječi – rekao je Miljević. Podsjetimo, sutkinja Maja Šupe osudila je Horvatinčića prvi put uvjetno na 20 mjeseci zatvora uz rok od tri godine kušnje zbog nehaja, a drugi put sasvim ga je oslobodila prihvativši tvrdnju obrane da je Horvatinčić imao sinkopu, odnosno da je tijekom vožnje pao u nesvijest i da je zbog toga bio neuračunljiv. Ivan Jurišić svojom je presudom prihvatio tvrdnje DORH-a te obrazložio zašto ne vjeruje u Horvatinčićevu obranu i sinkopu.

Odvjetnik Veljko Miljević o presudi Horvatinčiću

Niz Horvatinčićevih prekršaja

– Okrivljeni nijednom od prijatelja i suradnika koje je nazvao i koji su svjedočili nije spomenuo sinkopu, a jednom je rekao i da je u jednom trenutku pokušao izbjeći jedrilicu. On je i nekoliko dana nakon nesreće bio kod liječnika i nijednom riječju nije spominjao sinkopu. I kada je crtao pomorsku skicu nije inspektoru Lučke kapetanije uopće spominjao sinkopu. Ovo obrazloženje suca Ivana Jurišića, odnosno spominjanje skice koju je nacrtao sam Horvatinčić nakon nesreće, a koju u sudski spis sutkinja Maja Šupe nije htjela uzeti, zapravo je bila glavna prekretnica na suđenju. Naime, sudac Jurišić je, prihvativši skicu u spis, zapravo uvažio tvrdnju optužbe i opunomoćenika obitelji stradalih Talijana da čovjek koji napravi skicu pomorske nesreće to ne može napraviti ako je prije toga pao u nesvijest.

Time je zapravo već prije presude postalo jasno da obrana sinkopom neće proći i da će sinkopa kao sudski presedan pasti. Uz presudu za neizravnu namjeru u izazivanju pomorske nesreće sa smrtnim posljedicama, za koju je zapriječena kazna od tri do deset godina, sudac Jurišić uzeo je kao otegotnu okolnost i niz prekršaja koje je Horvatinčić napravio u prometu, a bilo ih je niz i nakon pomorske nesreće. Olakotne okolnosti Horvatinčiću u presudi bile su njegova dob i njegovo zdravstveno stanje. Presuda je nepravomoćna, Horvatinčić do pravomoćnosti ostaje na slobodi, a njegovi odvjetnici već su najavili žalbu i nadu da će suđenje koje traje već osmu godinu imati i novi nastavak.

Ogorčena obitelj Federico Salpietro, sin poginulih nautičara, pratio je prva suđenja. Nekoliko puta istupao je u medijima, manje-više ogorčen na postupke T. Horvatinčića i na prve dvije presude koje je donijela sutkinja M. Šupe