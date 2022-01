Otac ubijene djevojčice o Matejevom nestanku: 'Snimka iz Save je ključna, tri su pitanja u vezi s njom'

Potraga za Splićaninom Matejem Perišem (27), nestalim u Beogradu, traje već 14. dana. U potrazi za njime aktivan je i Igor Jurić, otac brutalno ubijene djevojčice Tijane iz Srbije i osnivač Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. On je za Tijanom tragao dvanaest dana, a Matejevom ocu, Nenadu Perišu, poručio je da pamti tko je što pisao te učini ono što on nije.

- Nisam imao snage za to, a to je da tuži sve koji na tako monstruozan način izvještavaju i putem direktnih televizijskih prijenosa, elektronskih i tiskanih medija o momku koji nijednim gestom nije pokazao, niti se tako ponašao u prethodnom periodu, a da bi se od njega pravio narkoman i ostalo - kazao je Jurić za Telegraf.rs.

On se, naime, susreo s Matejevim ocem te govorio o svom iskustvu. - On doslovno nije imao snage da išta kaže, samo je zaplakao i šutnjom je rekao mnogo više nego da je progovorio bilo što. Generalno suosjećam s obiteljima nestalih, a poistovjetio sam se na mnogo načina sa samim Nenadom. Svaka riječ je bila suvišna. Potpuno razumijevanje u pogledu je nešto što je više nego dovoljno - rekao je Jurić.

- Rekao sam mu ono kroz što smo mi prolazili. Rekao sam mu da će morati istrpjeti mnogo nepravde. Da će pročitati mnogo groznih i loših stvari o sinu i rekao sam mu kako vrijeme bude prolazilo, da će biti sve teže i što se tiče tih natpisa i tekstova, ali i što se tiče samih njegovih osjećaja, ali da sam potpuno siguran da će saznati pravu istinu što je, na kraju krajeva, trenutno najvažnije. Naravno da se svi nadamo da se Matej pronađe živ i najvažnija je ta istina, što se zapravo dogodilo, ako ništa drugo bar da se pronađe tijelo - rekao je Jurić.

VIDEO Ovo je snimka iz Save za koju je policija potvrdila da je nastala u noći Matejeva nestanka: "Postoji sumnja da je ušao u vodu, ali ne i potvrda toga, a snimke se još obrađuju i izoštravaju"

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ono u što sam potpuno siguran i znajući i poznavajući ljude koji traže svoje najmilije je to da ni Nenad Periš, a ni članovi njegove obitelji nikada neće izgubiti nadu. Što se mene tiče, naravno da je obeshrabrujuće da 13 dana nema nikakvog pomaka, i to je svima nama jasno, ali niti obitelj, a ni mi ne trebamo gubiti nadu, ni prestati s potragom - kazao je.

Osvrnuo se i na snimku iz Save za koju je policija potvrdila da je autentična, odnosno snimljena u vrijeme Matejeva nestanka.

- Meni je zaista ta snimka kad neko pliva Savom ključna. Tri su ključna pitanja u vezi sa snimkom. Misteriozno mi je tko je napravio tu snimku. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je ako je netko snimao, a na snimci nije Matej, onda tko je na toj snimci, od kada je snimka i zašto je puštena nakon nestanka, a ako je Matej onda je pitanje zašto odmah ronioci sutradan nisu krenuli i tražili Mateja upravo na mjestu gdje je on viđen. Gdje se vidi kako pliva. To su ključne stvari vezane za istragu - kazao je Jurić koji je razgovarao i s roniocima.

- Onda su mi oni rekli da je njima ključna i najbitnija stvar gdje je netko viđen, jer su sami uvjeti za traženje u rijekama jako specifični i njima je jako bitno da se pretražuje teren, odnosno rijeka na mjestu gdje je zadnji put viđena osoba. To je ozbiljni misterij, možda i propust koji se treba razriješiti - rekao je.

VIDEO Rekonstrukcija kretanja Mateje Periša u noći nestanka

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Objasnio je da ne može prosuditi je li na snimci Matej ili ne, ali smatra da se on nije utopio već da je posrijedi nešto drugo. Također, smatra da Matej nije bio pod utjecajem psihoaktivnih supstanci.

- Moje pitanje je zašto su određeni mediji upravo tu priču plasirali u javnost posljednjih dana potpuno bezrazložno, da je dečko bio pod utjecajem psihoaktivnih supstanci i da se čak spominje i njegova seksualna orijentacija, što je strašno. To je za pitanje. Ali njegovo kretanje ne odaje bilo što. S druge strane, iz razgovora s njegovim prijateljima s kojima sam u kontaktu, mogu kazati i tvrditi da Matej nije koristio ništa od psihoaktivnih supstanci - rekao je Jurić.

Trasa kojom se Matej kretao, navodi, pokrivena je kamerama te se pita zašto više snimaka nije objavljeno.

- Ne postoji stambena jedinica koja nema kameru i snima kretanje pješaka. Tako da, ako je pušten jedan dio snimaka koji nije utjecao na sam tijek istrage, onda je pitanje zašto nije i ostatak, da bi se moglo saznati što se događalo te večeri - rekao je.

- Iako sama situacija govori drugačije, ipak se nadam da postoji to čudo i da će se Matej vratiti živ - zaključio je Igor Jurić.