Tko nas zapravo ‘prska’ iz aviona? Otkriveno je ima li istine u 'chemtrails' teoriji zavjere

Sigurno ste barem jednom na nebu primijetili bijele tragove koje avioni ostavljaju za sobom. Ti bijeli tragovi, poznati kao contrails (skraćeno od condensation trails), nastaju kada se vodena para kondenzira i zaledi oko ispušnih plinova aviona, objašnjava Univerzitetska korporacija za istraživanje atmosfere. No, unatoč znanstvenim objašnjenjima, raste broj onih koji vjeruju da to nisu obični tragovi nastali kondenzacijom, već chemtrails – kemijski tragovi koje, prema popularnoj teoriji zavjere, vlasti svjesno ispuštaju u atmosferu. Iako ova tvrdnja nekima može djelovati kao prenapuhana, teorija o chemtrailsima s godinama je postala sve popularnija, osobito u SAD-u, ali i širom svijeta, unatoč brojnim dokazima koji je opovrgavaju.

Najpopularnija teorija je da vlade ili tajanstvene sile rutinski prskaju planet kemikalijama iz redovnih putničkih zrakoplova, a pojavila se 1990-ih godina. U početku su pristaše tvrdile da se prska otrovni metal barij kako bi se stanovništvo ili umirilo ili smanjilo. No, ta se ideja s vremenom razvijala, pa danas postoji više inačica teorije o chemtrailsima, piše BBC. U posljednjim godinama sljedbenici su proširili optužbe, tvrdeći da se tragovima šire Covid-19, distribuiraju cjepiva, provodi "kontrola uma", smanjuje broj stanovnika ili na nejasan način promiče "novi svjetski poredak". Lažne tvrdnje toliko su često u trendu ove godine da je britanska organizacija za provjeru činjenica Full Fact od travnja objavila deset demantija.

Influenceri koji promiču chemtrailse vrlo su aktivni na platformama poput Facebooka i Telegrama, gdje svakodnevno raspravljaju o navodnim "prskanjima" i prate kretanje zrakoplova. Neki savjetuju da se vani postavi zdjela bijelog octa jer, navodno, to "čisti" nebo od chemtrailsa. Grupe na društvenim mrežama koje se bave chemtrailsima često sadrže i objave protiv cijepljenja te promiču poricanje klimatskih promjena, oslanjajući se na porast teorija zavjere tijekom pandemije Covid-19 i uspon QAnon pokreta za vrijeme predsjedništva Donalda Trumpa. Ovaj je fenomen međunarodan, ima sljedbenike diljem Ujedinjenog Kraljevstva, Europe, Australije i obje Amerike. Zapravo, svuda gdje lete komercijalni ili vojni zrakoplovi. A podržava ga i nekoliko slavnih osoba i popularnih influencera na društvenim mrežama.

Iako zvuči nevjerojatno, sumnje u prskanje kemikalija imaju određenu povijesnu osnovu. Tijekom Hladnog rata britanska je vlada, prema nekim istraživačima, provela preko 750 testova u kojima su raspršivane kemikalije nad stanovništvom. Građani su bili izloženi cinku kadmij sulfidu, tvari za koju se tada smatralo da nije štetna, iako današnja saznanja upućuju na potencijalnu kancerogenost kod ponavljanog izlaganja. Slične pokuse provodile su i SAD pedesetih i šezdesetih godina, koristeći te kemikalije kao tragove za testiranje širenja biološkog oružja. Usprkos vremenskom odmaku, teorija o chemtrailsima sve je prisutnija. Zbog nje je 2016. američka Agencija za zaštitu okoliša objavila dokument na 14 stranica u kojem detaljno objašnjava što su contrailsi, koje kemikalije se koriste u zračnim operacijama i pokušava razjasniti najčešće zablude.

No, viralne objave i dalje pune društvene mreže. Tako je 2021. godine jedna objava na Facebooku tvrdila da je predsjednik Joe Biden odgovoran za manipulaciju vremenom pomoću chemtrailsa, što je navodno izazvalo ekstremno zahlađenje u Teksasu – tvrdnja u koju su se uključile stotine korisnika. Na X-u tisuće ljudi prate račune koji prate i objavljuju navodne "dokaze" chemtrailsa. Prema istraživanju iz 2017. provedenom na reprezentativnom uzorku od 1000 Amerikanaca, oko 10% ispitanih vjeruje u teoriju u potpunosti, dok više od 30% smatra da bi mogla biti barem djelomično istinita.

Administracija Donalda Trumpa duboko je zabrinuta zbog chemtrailsa, a ministar zdravstva, Robert F. Kennedy Jr., odlučan je i poduzeti mjere protiv njih. Tijekom nedavne televizijske rasprave, kada je jedna gledateljica rekla da su joj chemtrails najveća zdravstvena briga, Kennedy je potvrdio kako se "nešto" dodaje u zrakoplovno gorivo, piše The Guardian. “Učinit ću sve što mogu da to zaustavim,” rekao je. “Saznati tko to radi i privesti ih pravdi.” Kennedy je rekao kako pokušava otkriti koji je državni odjel odgovoran. Predložio je da bi krivci mogli biti DARPA, napredna istraživačka agencija američkog Ministarstva obrane. Iako je vojska doista istraživala tragove zrakoplova, cilj tih istraživanja bio je njihovo smanjenje kako bi se zrakoplovi teže uočavali. Unatoč brojnim tvrdnjama, ne postoji nikakav dokaz da se tajno dodaju štetne tvari u komercijalno zrakoplovno gorivo. No, za pristaše teorije zavjere upravo to nedostatak dokaza vide kao potvrdu da se nešto skriva.