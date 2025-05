Oporba upozorava: Novi zakon u Mađarskoj prijetnja slobodi medija i civilnom društvu

Mađarski parlament razmatra novi zakon kojim bi vlasti dobile široke ovlasti za nadzor, kažnjavanje, pa čak i zabranu organizacija koje se procjenjuju kao prijetnja nacionalnom suverenitetu, prenosi The Guardian. Kritičari upozoravaju da bi time vlada Viktora Orbána mogla ugasiti neovisne medije i organizacije civilnog društva koje se bave javnim temama. Prijedlog zakona, koji je podnio zastupnik Orbánove stranke Fidesz, proširio bi djelokrug djelovanja Ureda za zaštitu suvereniteta. Prema prijedlogu, ured bi mogao predložiti crnu listu organizacija koje, prema procjeni, koriste strano financiranje za utjecaj na javni život u Mađarskoj. Zakon vrlo široko definira što se smatra prijetnjom – to uključuje navodno podrivanje ustavnog identiteta, kršćanske kulture te propitivanje tradicionalnih vrijednosti poput braka, obitelji i bioloških spolova.

Fidesz ima dvotrećinsku većinu u parlamentu, pa se očekuje brzo usvajanje zakona. Ova inicijativa dolazi nakon Orbánovog govora u veljači, u kojem je poručio da organizacije koje se financiraju iz inozemstva treba "ukloniti i pravno onemogućiti". Analitičari smatraju da je zaoštravanje retorike povezano s predstojećim izborima, s obzirom na to da se Orbán suočava s ozbiljnim izazovom bivšeg Fideszovca Pétera Magyara. Prema zakonu, vlasti bi mogle pregledavati bankovne račune, dokumente i elektroničke uređaje organizacija s crne liste. One bi također izgubile pravo na donacije kroz porezne olakšice građana, morale bi tražiti posebno dopuštenje za primanje stranog novca, a donatori bi morali dokazivati da sredstva ne dolaze iz inozemstva. Ako se utvrdi da je organizacija korištenjem stranog novca prijetila mađarskom suverenitetu, mogla bi biti kažnjena s do 25 puta većim iznosom od primljene svote. U slučaju neplaćanja ili ponovljenih prekršaja, prijeti im zatvaranje.

Glasnogovornik mađarske vlade Zoltán Kovács izjavio je da je prijedlog novog zakona nastao zbog zabrinutosti da strane sile, posebice iz SAD-a i EU, putem financiranja utječu na mađarski javni život. “Istrage su pokazale da milijuni dolara s jasno izraženim ideološkim ciljevima dolaze u mađarske medije i civilne organizacije”, napisao je na društvenim mrežama. Kako piše portal Telex, dio tih sredstava dolazi i iz fondova Europske unije.

Oporba je oštro reagirala. Márton Tompos iz stranke Momentum upozorio je da bi se ovim zakonom mogli ugasiti svi neovisni mediji i NGO-i koji se bave javnim poslovima. Gradonačelnik Budimpešte Gergely Karácsony i nezavisni zastupnik Ákos Hadházy zakon uspoređuju s ruskim modelom kontrole – nazivajući ga korakom prema “putinizaciji” Mađarske. Orbánova vlada već godinama sustavno slabi civilno društvo i medije – od zakona iz 2017. koji je NGO-ima s inozemnim sredstvima nametnuo registraciju, do presude Europskog suda iz 2020. kojom su ta ograničenja proglašena diskriminatornima. Oporba smatra da je novi zakon dio šire strategije Fidesza za održavanje vlasti i nastavak nedavne zabrane LGBTQ+ javnih događanja. “Ovo je samo početak – sljedeće na udaru su neovisni novinari, udruge, pa možda i političke stranke,” upozorio je Hadházy.