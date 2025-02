Oglasio se Vladimir Putin: Evo što kaže o pregovorima s Ukrajinom i susretu s Donaldom Trumpom

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija spremna vratiti se pregovorima o ratu u Ukrajini, dodajući da je rješenje prioritet za njegovu zemlju. Putin je rekao da je svrha jučerašnjeg razgovora između američkih i ruskih dužnosnika u Saudijskoj Arabiji bila povećanje povjerenja.

Vladimir Putin kaže da mu je američki predsjednik Donald Trump rekao da će Ukrajina sudjelovati u budućim pregovorima. Putin je, također, rekao da je sretan što će se sastati s američkim predsjednikom nakon njihovog prošlotjednog telefonskog razgovora, ali je dodao da razgovore tek treba pripremiti, prenosi Sky News.

Usred razgovora sa Sjedinjenim Državama u utorak u Rijadu, Rusija je zahtijevala od NATO-a da odustane od obećanja iz 2008. da će Ukrajini jednog dana dati članstvo u savezu predvođenim SAD-om i odbacila ideju da bi snage članice NATO-a mogle biti čuvari mira prema nekoj vrsti sporazuma o prekidu vatre.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov pohvalio je u srijedu Trumpa jer je rekao da je prethodna potpora SAD-a ukrajinskim nastojanjima da se pridruži vojnom savezu NATO-a bila glavni uzrok rata u Ukrajini. Trump je rekao da ne vidi način na koji je Rusija mogla dopustiti Ukrajini da se pridruži NATO-u, te je okrivio bivšeg demokratskog predsjednika Joea Bidena za navodnu promjenu stajališta SAD-a o članstvu Ukrajine u NATO-u.

"On je prvi i do sada, po mojem mišljenju, jedini zapadni čelnik koji je javno i glasno rekao da je jedan od temeljnih uzroka situacije u Ukrajini bila drska linija prethodne administracije da uvuče Ukrajinu u NATO", rekao je Lavrov zastupnicima. "Ni jedan zapadni čelnik to nikada nije rekao, a on je to rekao nekoliko puta. Ovo je već signal da razumije našu poziciju", rekao je Lavrov.

VIDEO Vesna Pusić: Malih Trumpova ima posvuda, ne daj Bože da se približe vlasti