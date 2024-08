Nova autocesta do Zagreba: Doživjela je brojne promjene i improvizacije, ali sve smo bliže puštanju cijele dionice

Nakon više od 18 godina od početka gradnje te čak 41 godine od prvog idejnog rješenja završena je izgradnja 47 kilometara autoceste od Zagreba do Siska, prometnice čija je gradnja koštala oko 440 milijuna eura. Od početka gradnje do danas prvotna je trasa izmijenjena te autocesta Zagreb-Sisak, koja je u biti trebala završavati u Mošćenici, petrinjskom naselju na pola puta između Siska i Petrinje dokle bi se dolazilo novoizgrađenim mostom preko rijeke Kupe na trasi autoceste, sada prestaje u Selskom polju između Siska i Lekenika.

Umjesto Mošćenice, za dvije godine će biti gotov novi ulaz na autocestu u lekeničkom naselju Žažina do kojeg će Petrinjci stizati postojećim mostom preko Kupe. Tu će, kad bude gotov, na autocestu ulaziti i stanovnici Banovine, te putnici iz smjera Bosne i Hercegovine. Iako je planirano da autocesta iz Mošćenice ide prema granici sa BiH, ta trasa nikada nije konkretno određena, a razmatrala su se dva koridora prolaza do granice. O tom nekom nastavku se odavna ništa konkretno više ne govori.

Posljednja, oko 11 km duga dionica Lekenik - čvor Sisak, čiju je gradnju potaknuo potres s kraja 2020., čeka još tehnički pregled, ali ni ona neće biti, još godinu dana, u potpunosti u skladu s projektiranim. Naime, još nije gotova spojna cesta kojom bi Siščani, preko novog Odranskog mosta, direktno stizali na autocestu već se gradi improvizirani, privremeni do izgradnje nove spojne ceste, pristup sa sadašnje ceste Sisak-Zagreb. Taj bi improvizirani pristup, kažu, trebao biti gotov do kraja rujna kada bi trebao biti omogućen i promet cijelom dionicom autoceste, no stanje na terenu ne izgleda tako.

Glede još nedovršene pristupne ceste 2017. su Hrvatske ceste od HAC-a preuzele projekt oko dva i pol kilometra dvotračne ceste kojom će se iz Siska ulaziti na autocestu, no sama dokumentacija i otkup zemljišta je kasnilo, kao i cijela procedura javne nabave, pa tako i sama gradnja. Uz to, umjesto projektirane dvije trake, gradi se trenutačno jedan, sjeverni, trak, a kad će drugi još se ne zna. Inače, radovi na zadnjoj dionici autoceste su, po rokovima iz ugovora, trebali biti gotovi u veljači ove godine, no produljeni su zbog problema s plavnosti područja, te nedostatka kamena za ugradnju. Ugovorena cijena zadnje dionice bila je nešto manja od 300 milijuna kuna. Ugovor je potpisan u veljači 2022. a ove godine bi posljednja dionica trebala tako biti puštena u promet, bez pristupne ceste iz Siska.

Prvo Idejno rješenje autoceste Zagreb-Sisak izrađeno je u siječnju 1983. godine, a početkom 90-ih počelo se razmišljati da se umjesto autoceste od Siska do Zagreba gradi brza cesta te je 1994. napravljeno i Idejno rješenje brze ceste Zagreb – Sisak. No, kako su autoceste u RH postale popularne brzo se od brze ceste odustalo te je postupak gradnje autoceste počeo izradom Studije utjecaja na okoliš 2003. godine. Konačno, Autocesta A11, od Zagreba do Siska, planirane dužine 47,5 kilometara, počela se graditi 2006. godine. Trasa je počela na obilaznici Zagreba kod Jakuševca, dionica između Velike Gorice i Buševca duga devet kilometara puštena je u promet u svibnju 2009. godine, a u travnju 2015. godine u promet je puštena i dionica autoceste između Buševca i Lekenika duga 11,2 kilometara.

Od tada su političari non stop predizborno najavljivali završetak autoceste do Siska, no put prema njenom konačnom završetku „pogurao“ je tek potres u prosincu 2020. Vlada je zatim u program revitalizacije potresom stradalog područja ubacila i dovršetak autoceste, te je HAC pokrenuo proceduru. Posao je na javnom natječaju dobila zajednica ponuditelja koju sačinjavaju tvrtke Colas iz Varaždina i Geotehnika s Brača koji su za gradnju ove dionice ponudili 281,33 milijuna kuna (bez PDV-a).

Zanimljivo je kako je ugovor za gradnju dionice Lekenik-Sisak već jednom bio potpisan, ali nerealiziran. Naime, u svibnju 2009., taman pred lokalne izbore, u Sisku je tadašnji predsjednik Uprave HAC-a Jurica Prskalo s poslovnom udrugom Strabag, Viadukt i Skladgradnja potpisao bio već jedan ugovor o gradnji dionice Lekenik-Sisak.

Potpisivanju su nazočili i tadašnji premijer Ivo Sanader i njegova zamjenica Jadranka Kosor. Vrijednost ugovora tada je bila 425 milijuna kuna s PDV-om. Tada je rečeno da će kompletna autocesta do Mošćenice biti gotova do 2011. 2022. autocesta se počela graditi jeftinije od cijene iz 2009. jer je skraćena te završava kod Siska, a ne kod Mošćenice i ne gradi se novi kupski most koji je bio najskuplji infrastrukturni objekt na planiranoj trasi.