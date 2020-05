Objavljene nove snimke policijske brutalnosti: Ubili su ga, a Floyd se nije opirao uhićenju

Policijska brutalnost koja je rezultirala smrtnim ishodom pretvorila se u prvoklasni skandal u SAD-u. Tisuće ljudi diljem Amerike prosvjeduje na ulicama zbog smrti Georga Floyda, Afroamerikanca kojem je policajac bijelac nogom gnječio vrat nasred ulice dok ovaj nije ostao bez svijesti i preminuo.

Apsolutno svi tamošnji mediji su zgroženi, milijuni ljudi negoduju na društvenim mrežama, a tema o rasizmu i nasilju američkih policajaca spram crnačke zajednice nanovo se aktualizirala.

3rd Precinct Protest: Many more people in the street after someone threw water bottles at police on the roof, and officers responded with marker rounds. #protest #minneapolis pic.twitter.com/vRIrU4iiDT — Richard Reeve (@richardreeve317) May 27, 2020

Podsjetimo, policija je intervenirala po dojavi nakon što je Floyd navodno pokušao pijan u obližnjoj trgovini krivotvoriti dokumente, izveli su ga na ulicu i nije se opirao uhićenju. No, policajci su ga ubrzo bacili na pod, jedan mu je koljenom stajao na vratu, drugi je gledao, a bijesni prolaznici sve su, vrlo potreseno i stresno, snimali pritom upozoravajući policajca da to prestane raditi.

Međutim, bilo je prekasno. Kad je stigla hitna pomoć, Floyd je već bio bez pulsa, pokušali su ga oživjeti ali bezuspješno.

Jedna od posljednjih rečenica koju je Floyd izrekao preklinjući policajce je bila: 'Ne mogu disati. Molim vas, nemojte me ubiti.'

"Ne miče se, ne diše, opipajte mu puls", ponavlja jedan prolaznik dok policajci čekaju kola hitne pomoći koja dolaze za nekoliko minuta i odvoze ga u bolnicu gdje je ubrzo umro.

Međutim, u srijedu su se pojavile nove snimke na Twitteru, a koje nedvosmisleno sugeriraju kako se Floyd u nijednom trenutku nije opirao uhićenju niti vrijeđao policajce.

U međuvremenu se pojavila i priča da je Floyd remetio javni red i mir te je sjedio na nečijem vozilu na cesti, međutim istraga i detalji policijske intervencije još se rasvjetljavaju.

U međuvremenu se pojavila i priča da je Floyd remetio javni red i mir te je sjedio na nečijem vozilu na cesti, međutim istraga i detalji policijske intervencije još se rasvjetljavaju.

New video sent to us shows the moment George Floyd was removed from his vehicle and handcuffed on 38th and Chicago.

Video courtesy of Christopher Belfrey pic.twitter.com/MiIIula4sA — Alex Lehnert (@AlexLehnertFox9) May 26, 2020

Sva četvorica policajaca s intervencije ekspresno su dobila otkaz, a u istragu se uključio FBI. Gradonačelnik Minneapolisa, Jacob Frey, osudio je ovakvo ponašanje, a građani još uvijek na mjesto ubojstva ostavljaju cvijeće i svijeće.