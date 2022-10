Novog rektora Sveučilišta u Zagrebu čeka delikatan posao: preorati spaljenu zemlju

Drevna, a danas tako aktualna, izreka kako su loše vijesti zapravo dobre vijesti, a kako dobre vijesti i nisu vijesti, po tko zna koji je put oživjela u domaćem medijskom prostoru, a nakon objave da je Sveučilište u Zagrebu na listi Times Higher Education (THE) za 2023. godinu zauzelo najgoru poziciju u posljednjih pet godina te kako na spomenutoj listi do danas bilježi kontinuirani pad. Dok se još pozicioniralo na relativno respektabilnu poziciju iznad 801. mjesta, već dvije godine kasnije, 2020. je ispalo s popisa prvih tisuću sveučilišta na svijetu, da bi se ove godine našlo u kategoriji od 1201. do 1500. mjesta.