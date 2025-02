Novi trend na svadbama sve zgrozio, tanjuri prazni, svi pijani, vuku se lajne: 'Ljudi su jadni, a opća je kultura da jedino mlada smije....'

Jedna od glavnih tema posljednjih godina je provedba na svadbama. Ljudi su sve više skloni na njih ne ići, mnogi smatraju da su dosade i previše koštaju, a drugi svoju 'zabavu' nađu na neke druge načine. Na Redditu se povela rasprava o konzumiranju droge na svadba. Jedan korisnika postavio je pitanje i potaknuo raspravu. - Sve više primjećujem da je ekipa preluda u svatovima, tanjuri gdje treba biti hrana prazni, oni piju litre i litre alkohola. Nema više svadbe gdje pola ekipe nije na bijelom. Ne znaju li se ljudi stvarno zabaviti bez tih gluposti u današnje vrijeme?

Na svoje je pitanje dobio gomilu komentara pa tako mu je jedan korisnik napisao: - Opća je kultura da na svadbi jedino mladenka smije imati bijelo. Komentar drugog bio je: - Više ljudi se drogira jer je droga pristupna svima više nije samo sport za bogate. Košta te isto kao i runda cuge za društvo.

Ljudi su se pobojali i za budućnost.- Baš me zanima kako će za desetak godina izgledat ekipa koja svaki vikend mora bit zdrobljena? Ne čini mi se nimalo zdravim takav lifestyle.

Povezali su neki i konzumaciju droga s bojkotom koji ja aktualan: - Znači, kokain ne bojkotiramo! - napisao je jedan korisnik, a drugi dodao koji je glavni problem: - Već sam ostavio sličan komentar, ali ukratko: gram bijelog je bio 600 kn prije 15 godina kada je prosječna plaća bila 4000 kn, a danas je gram 70 eura, a prosječna plaća je triput veća. Više ljudi se drogira jer je droga pristupna svima, više to nije samo sport za bogate. Košta te isto kao i runda cuge za društvo.

Još neki od komentara bili su: - Iskreno to je malo žalosno kako se ljudi ne znaju dobro provesti bez supstanci i alkohola.

- Ljudi su jadni, a misle da su kul. Njih par se kao zadnji klošari skupe sa svojim minimalcem da kupe kokain i budu face, a poslije bojkotiraju dućane jer nemaju za kruh.

