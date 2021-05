Njihova liderica već se ponaša kao kancelarka: Svi putovi u Berlin sad vode preko Zelenih

Njemačka će nakon izbora 26. rujna postati zelenija. Prema svim scenarijima, stranka Zeleni bit će dio nove njemačke vladajuće koalicije, a prema svim anketama, Zeleni su sada i vodeća stranka nakon što su prestigli CDU/CSU od kada je Armin Laschet imenovan za kancelarskog kandidata vladajućih demokršćana. Liderica Zelenih Analena Baerbock favoritkinja je za novu kancelarku i nasljednicu Angele Merkel.

Kraj velike koalicije

Iako je do njemačkih parlamentarnih izbora još gotovo pet mjeseci već se rade projekcije na temelju anketa, poput ove zadnje koju je za utjecajni Der Spiegel napravila agencija Civey. Prema toj anketi, Zeleni dobivaju 29 posto, CDU/CSU 24 posto, SPD 15, FDP 11, AfD 9 i Ljevica 6 posto. Odmah je jasno vidljivo da ni jedna stranka ne može sama formirati vladu, no ne može se održati ni sadašnja velika koalicija CDU/CSU-SPD, i to ponajviše zbog podbačaja SPD-a koji nije previše dobio objavom Olafa Scholza, sadašnjeg ministra financija, kao svojeg kancelarskog kandidata.

A i potpora CDU/CSU počela je kopniti otkad je vrh CDU-a za kancelara te grupacije imenovao lidera CDU-a Armina Lascheta, a ne Markusa Södera, bavarskog premijera i čelnika CSU-a, koji uživa puno veću potporu demokršćanskih birača. Sve je to voda na mlin Zelenima i njihovoj kancelarskoj kandidatkinji, 40-godišnjoj Analeni Baerbock. Da su izbori sutra, Njemačka bi najvjerojatnije imala vladajuću “semafor-koaliciju”, kako je nazivaju njemački novinari. Tu bi vladu predvodili Zeleni u koaliciji s “crvenim” SPD-om i “žutim” liberalima iz FDP-a.

Druga opcija je “Jamajka-koalicija”, nazvana po bojama zastave te zemlje (zeleno-crno-žuta). Tu bi vladu opet vodili Zeleni u koaliciji s “crnim“ CDU-om i “žutim” FDP-om. I treća moguća njemačka vladajuća koalicija imala bi na čelu Zelene, a radi se o tzv. zeleno-crveno-crvenoj koaliciji koju bi uz Zelene činili SPD i druga crvena stranka Ljevica, nasljednici komunista iz bivše Istočne Njemačke. Prema pisanju Der Spiegela, to je za Zelene najprirodnija koalicija jer su sve tri stranke lijevo orijentirane.

Analena Baerbock već se pomalo ponaša kao kancelarka i najavljuje prve kancelarske poteze, želi preurediti njemački politički sustav – ograničiti broj kancelarskih mandata kako bi se onemogućilo da jedna osoba, kao sada Merkel, vlada 16 godina, a želi i smanjiti broj zastupnika u Bundestagu.

– Moramo uzeti u obzir ograničenje trajanja kancelarskog mandata. Potrebna je drukčija vrsta vodstva – rekla je za Der Spiegel. Njezini Zeleni žele, uz ostalo, smanjiti i broj članova parlamenta te sniziti dobnu granicu za pravo glasa s 18 na 16 godina.

Nakon 23 godine

Zelenima je sada sve zeleno, pa bismo mogli lako vidjeti scenarij u kojem su oni ponovo na vlasti, no ne na način kako su to bili 1998. kao manji koalicijski partner SPD-u koji je predvodio tadašnji kancelar Gerhard Schröder, već obrnuto, sa Zelenima kao najjačom strankom. Jedno je izvjesno – svi putovi u Berlin vode preko Zelenih. Zasad.