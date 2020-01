Nitko i nikako nije regulirao pripreme za maturu

Težnje mladih za visokoškolskim obrazovanjem svrstavaju Hrvatsku na visoko mjesto među europskim državama, no istodobno naši učenici s niskom razinom znanja upisuju fakultete. Nije to ništa nova – takav trend posebno je u školama, a potom na fakultetima uočen 2015. godine, a do danas se rezultati znanja - barem onih na državnoj maturi, samo urušavaju. Iz godine u godinu sve je više ponavljača iz osnovnih predmeta koje učenici do ispita mature slušaju minimalno 12 godina. I dok će s jedne strane politika samouvjereno tumačiti da Hrvatska ima besplatno srednjoškolsko obrazovanje – ono roditelje itekako košta.

Najveći udar na budžet, uz brojne druge troškove, jesu instrukcije – Hrvatska nema učenika koji ih barem jednom u tijeku svog školovanja nije zatrebao. Uz plaćene instrukcije tu su i plaćene pripreme za državnu maturu. Jesu li one nužne? Učenicima jesu. I taj je odgovor najbolja poruka aktualnoj ministrici obrazovanja Blaženki Divjak da u obrazovnim ustanovama učenici ne stječu dovoljno znanja, a čini se ni dovoljno samopouzdanja. A daleko su od potrebe za učenjem s razumijevanjem.

VIDEO Ministrica Divjak predstavila rezultate PISA testova - Hrvatski đaci ispod prosjeka

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Koliko god ministrica tvrdila da su i učenici i roditelji pa i nastavnici zadovoljni njezinim reformskim procesima, vrijeme je da shvati da više od 67,5 posto maturanata planira upisati pripreme kako bi se do ispita državne mature osjećali sigurnije. Zadovoljni u cijeloj ovoj priči mogu biti jedino i samo poduzetnici koji su se otisnuli u organizaciju priprema za ispite državne mature koje za tri osnovna predmeta dosežu iznose do tri tisuće kuna ili pak 900 kuna za pripremu samo jednog predmeta.

No ono što ministrica Divjak nijednom nije spomenula u svom mandatu, dok se hvalila velikim iskoracima u školstvu, jest da obrazovne vlasti ni na koji način nisu regulirale privatne pripreme učenika za ove ispite visokog rizika. Bez ikakve sumnje, pripreme za državnu maturu koje organiziraju privatne tvrtke u sferi su legalnog poslovanja, za razliku od instrukcija koje profesori daju učenicima tijekom školovanja, ali zar je to dovoljno? Čini se, ministrica nije imala vremena za njihovu regulaciju.