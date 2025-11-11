Nije postignuće vlasti HDZ-a otvaranje HNK 2, nego horda koje je iste večeri u Splitu napala ne Srbe, nego Hrvatsku

Velebno kazalište s oko 1600 mjesta, otvoreno 1860. godine, bilo je do početka 21. stoljeća glavna i jedina operna i baletna pozornica slavnog Marijinskog teatra u Sankt-Peterburgu. Potom je Marijinski 2007. dobio na izdvojenoj lokaciji i koncertnu dvoranu, a 2013. završen je i otvoren Marijinski 2. Moderno i najsuvremenijom tehnikom opremljeno kazalište s još većim auditorijem od više od 2000 mjesta izgrađeno je odmah do starog, s druge strane kanala koji ih razdvaja, a preko kojega dva kazališta spaja zatvoreni pješački most.
Kada je još čuveniji moskovski Boljšoj teatar u Moskvi, sa svojih 2153 mjesta, dobio 2002. godine novu, također moderno opremljeno scenu, ali s upola manjim auditorijem od “samo” 1200 mjesta, nikome nije palo na pamet nazvani je Boljšoj 2. Dobila je jednostavan naziv Nova scena. Tako je Marijinski bio jedina kazališna kuća u svijetu, barem koliko znamo umjetna inteligencija i ja, koja je dobila svoje modernije i veće izdanje istog imena s rednim brojem 2, kao zalog nastavka, razvoja i rasta velike tradicije i produkcije za novo stoljeće.
Razlika između HNK 1895. i HNK 2 2025. velika je kao razlika između cara Franje Josipa i Plenkovića
Uz neupitno pozitivne učinke za razvoj društva, digitalno doba i korištenje interneta u svakodnevnom životu otvorili su i značajan prostor za pojavu različitih rizika, poput ugrožavanja sigurnosti i kršenja ljudskih prava. To se odnosi na mrzilački govor i druge oblike cyber-nasilja poput narušavanja privatnosti, izloženosti neprimjerenom sadržaju i drugim štetnim pojavama koje su usmjerene i prema najranjivijim skupinama, poput djece i mladih.
Možda bi se i na druge načine, a ne samo nastavom povijesti, moglo upoznati mlade da je više od 10.000 hrvatskih građana srpske nacionalnosti sudjelovalo u ratu na hrvatskoj strani
Nakon što su proizveli "fašizam koji se valja našim ulicama", kaže baš Ivana Kekin u kampanji na Facebooku kako njih najviše muče male plaće i najskuplja jaja u Europi
Tako smo početkom ovog stoljeća svjedočili neuspješnom eksperimentu s Alijansom za promjene, okupljanjem 10-ak malih stranaka i njihovim instaliranjem na vlast unatoč činjenici da su HDZ i SDA i tada imali najveću potporu birača u svojim narodima
Okamurin izbor označio je snažan politički zaokret u zemlji koja je godinama bila među najglasnijim europskim zagovornicima potpore Ukrajini. Novi desničarski predsjednik Zastupničkog doma izazvao je burne reakcije već prvog dana svog mandata naredbom da se ukloni ukrajinska zastava s pročelja zgrade parlamenta, gdje se vijorila od 2022. u znak solidarnosti s narodom napadnute Ukrajine.
Dečkima s fantomkama smeta što Dani srpske kulture uopće postoje. I to još u studenom. U studenome Hrvatska uđe u kolektivni grč. Pred očima su nam nerazriješeni Vukovar, nepreboljena Škabrnja, nestali za čijim kostima se još traga i zločinci koji nikad nisu procesuirani. Ta bol je stvarna. Povijesna je, osobna i nacionalna.
Između njezina davnog učitelja Krste Hegedušića te Miroslava Krleže na jednoj strani scene, i Marine Abramović na drugoj strani scene, osnovna je razlika u umjetničkim sredstvima kojima se koriste. Sve drugo je srodno i blisko, kao što im je blizak i srodan taj tragični doživljaj svijeta i mjesta s kojeg su potekli
Francuski zastupnici nakon nekoliko godina rasprava ipak su pooštrili kazneni zakon o spolnim deliktima. Svaki seksualni čin bez pristanka odsad će se pravno smatrati silovanjem ili seksualnim napadom
