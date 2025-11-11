Nije postignuće vlasti HDZ-a otvaranje HNK 2, nego horda koje je iste večeri u Splitu napala ne Srbe, nego Hrvatsku

Velebno kazalište s oko 1600 mjesta, otvoreno 1860. godine, bilo je do početka 21. stoljeća glavna i jedina operna i baletna pozornica slavnog Marijinskog teatra u Sankt-Peterburgu. Potom je Marijinski 2007. dobio na izdvojenoj lokaciji i koncertnu dvoranu, a 2013. završen je i otvoren Marijinski 2. Moderno i najsuvremenijom tehnikom opremljeno kazalište s još većim auditorijem od više od 2000 mjesta izgrađeno je odmah do starog, s druge strane kanala koji ih razdvaja, a preko kojega dva kazališta spaja zatvoreni pješački most.



Kada je još čuveniji moskovski Boljšoj teatar u Moskvi, sa svojih 2153 mjesta, dobio 2002. godine novu, također moderno opremljeno scenu, ali s upola manjim auditorijem od “samo” 1200 mjesta, nikome nije palo na pamet nazvani je Boljšoj 2. Dobila je jednostavan naziv Nova scena. Tako je Marijinski bio jedina kazališna kuća u svijetu, barem koliko znamo umjetna inteligencija i ja, koja je dobila svoje modernije i veće izdanje istog imena s rednim brojem 2, kao zalog nastavka, razvoja i rasta velike tradicije i produkcije za novo stoljeće.