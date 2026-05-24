Nakon najave ukidanja poreza: 'Oni s najvećim primanjima će dobiti 200 eura više, a 700.000 umirovljenika 'ni centa''

Blok umirovljenici zajedno upozorava da najavljeno bezuvjetno ukidanje poreza na mirovine neće donijeti korist većini umirovljenika, nego će, tvrde, najviše pogodovati onima s najvišim mirovinama. Iz BUZ-a zato traže kompenzacijsku mjeru za umirovljenike koji od ukidanja poreza ne bi imali nikakvu ili bi imali tek simboličnu korist. Iz Bloka umirovljenici zajedno poručuju da bi bezuvjetno ukidanje poreza na mirovine bilo protiv interesa većine umirovljenika. Prema njihovim tvrdnjama, oko 700 tisuća umirovljenika, čije su mirovine do 600 eura, ukidanjem poreza ne bi dobilo „ni jedan jedini cent“. „Svi koji podržavaju bezuvjetno ukidanje poreza na mirovine moraju biti svjesni da rade protiv interesa 700 tisuća umirovljenika koji ukidanjem poreza neće dobiti ni jedan jedini cent“, navodi BUZ u priopćenju.

Dodaju kako bi dodatnih 100 tisuća umirovljenika ukidanjem poreza dobilo u prosjeku oko pet eura, a još 100 tisuća oko deset eura. Time bi, tvrde, ukupno oko 900 tisuća umirovljenika imalo nikakvu ili vrlo malu korist od mjere.BUZ posebno problematičnim smatra to što bi najveću korist imali korisnici visokih mirovina. U priopćenju navode da se u Vladinim obrazloženjima ističe primjer mirovine od 1.000 eura, koja bi se ukidanjem poreza povećala za 40 eura, dok se, kako tvrde, prešućuje prosječan učinak na mirovine između 600 i 1.000 eura. „Namjerno se u vladinim obrazloženjima izbjegava navesti podatak kako će se mirovine od 600 – 1.000 eura u prosjeku povećati za 20-ak eura, ali zato one saborske u prosjeku za čak deset puta više, 200 eura“, stoji u priopćenju.

Iz BUZ-a ističu da se porez na mirovine obračunava samo na dio mirovine koji prelazi 600 eura, i to po stopi od 50 posto lokalno propisane stope poreza na dohodak. Upravo zato, smatraju, ukidanje poreza ne bi donijelo korist umirovljenicima s najnižim primanjima. „Vladin PR radi sve kako bi navedenu mjeru prikazao kao korisnu za umirovljenike, no to je još jedna podvala jer ukidanjem poreza će svi s malim mirovinama zapravo biti samo još siromašniji, a bogati, oni sa saborskom mirovinom, postati još bogatiji za cca 200 eura veću mirovinu svaki mjesec“, poručuju iz BUZ-a.

Kao primjer navode umirovljenog saborskog zastupnika s mirovinom od 2.500 eura, kojemu bi se, prema njihovom izračunu, mirovina povećala za oko 200 eura mjesečno. „Upravo tu leži ključni problem, mjera koja se javno prezentira kao opće korisna, zapravo u praksi koristi samo onima s velikim mirovinama“, navodi se u priopćenju. BUZ zato traži da se, ako se porez formalno ukida za sve, uvede paralelna kompenzacijska mjera za one koji od ukidanja poreza ne profitiraju. Kao rješenje predlažu korekciju aktualne vrijednosti mirovine, odnosno AVM-a.

„Ako će se porez formalno ukinuti za sve, a stvarna korist ostvariti isključivo na mirovinama iznad 600 eura, onda zahtijevamo paralelno uvođenje mjere koja bi se odnosila na one koji ukidanjem poreza ne profitiraju“, ističe BUZ. Ta bi mjera, prema njihovom prijedlogu, bila „korekcija AVM na realnu vrijednost koja bi umjesto sadašnjih 14,84 trebala biti cca 20 eura“, a odnosila bi se na sve mirovine po općim propisima. Iz BUZ-a zaključuju da mjere kojima je cilj poboljšati materijalni položaj umirovljenika moraju imati pravedan učinak na sve, osobito na korisnike mirovina po općim propisima. „Bez toga je najava za ukidanje poreza odluka koja mnogima možda zvuči pravedno, ali će u praksi samo dodatno produbiti već postojeće razlike unutar umirovljeničke populacije“, poručuju iz BUZ-a.