Nakon bojenja kose mlada Hrvatica završila na presađivanju kože. Frizerka tvrdi da nije kriva

Ono što je trebao biti običan bezazleni frizerski tretman, za tada 17-godišnju djevojku, pretvorilo se u traumatično iskustvo s trajnim posljedicama. Za Dnevnik Nove TV, djevojka koja je željela ostati anonimna, opisala je što joj se tada dogodilo.

- Došla sam u frizerski salon u jutarnjim satima na svoj dogovoreni termin. Naglašavam da sam i prije radila pramenove i farbala se u drugim frizerskim salonima i nikada nisam imala nikakvih alergijskih reakcija niti ikakvih posljedica. U zadnjoj smjesi boja, frizerka nije mjerila omjere nego je napravila onako kako ona mislila da to treba, jer se žurila - kazala je djevojka za Dnevnik Nove TV.

Nakon nanošenja posljednje smjese boje za kosu, osjetila je snažno pečenje i odmah upozorila frizerku koja je to zanemarila i kazala kako je to normalna pojava. A onda se stvar zakomplicirala. - Ona je rekla da je to sasvim normalno i da će to proći. Da i nju tako peče. Slala sam joj slike taj isti dan nakon tretmana, nije prošlo ni tri sata, a meni se napravila kvrga na glavi - nastavlja djevojka.

Ubrzo je bol postala nepodnošljiva, vlasište joj je bilo crveno i gnojilo se te je pomoć zatražila u bolnici. Liječnici su utvrdili da je riječ o opeklinama trećeg stupnja. - Drugi dan sam završila na operaciji gdje su mi transplantirali kožu s noge na glavu. I dalje nakon operacije je na koži bilo tragova kao da je netko čikove cigareta gasio na mojoj glavi. Doktori su rekli da je kemikalija bila toliko jaka te da je i nakon operacije ta kemikalija djelovala - ispričala je.

Šest godina kasnije, ožiljci su i dalje vidljivi, a kosa na zahvaćenom području više nikada neće rasti. Iako je sudska presuda donesena u njezinu korist, žrtva kaže kako joj novac nije najvažniji. Najviše je, kaže, boli činjenica da salon i dalje nesmetano radi. Frizerka nikad nije priznala odgovornost. - Nakon svih iskaza, dokaza i vještačenja, a da ne govorim da je frizerka dovela i svoju prijateljicu da lažno svjedoči u njezinu korist, nikada me nije pitala ni kako sam", rekla je. Žalit će se na nepravomoćnu kaznu frizerki koja joj je, kaže, uništila život.

Za Dnevnik Nove TV, frizerski stručnjaci objasnili su kako izbjeći ovakve incidente. - Radite test koji se radi iza uha, na ruci, provjerite 15-20 minuta hoće li biti nekakve reakcije ili ne. Postoje opširni i veći testovi koji bi trebali trajati 48 sati. Preventivno bi taj test trebalo raditi, pogotovo u današnje vrijeme, jer zaista sve više ljudi ima alergijske reakcije, ima pad imuniteta, zato sve više boja izlazi na tržište koje su bez parabena - objasnila je Danijela Grbavac, majstor frizerka.