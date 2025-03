Najezda opasnih gusjenica diljem Hrvatske: 'Imaju otrovne dlačice, fatalne su za pse, čak i kad su mrtve'

Na području Svete Nedelje i Splita zabilježena je pojava gusjenica borovog četnjaka , koje trenutno obitavaju na crnom i bijelom boru, a najbrojnije su na području Sveta Nedelja Brega. Stručnjaci upozoravaju na opasnosti koje ove gusjenice mogu izazvati, osobito zbog njihovih otrovnih dlačica. Gusjenice borovog četnjaka predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje, jer njihove dlačice sadrže protein thaumetopoein, koji uzrokuje iritacije kože, svrbež, osip, konjunktivitis i respiratorne probleme. U težim slučajevima, izlaganje ovom proteinu može izazvati teške alergijske reakcije, uključujući anafilaktički šok.

Stručnjaci poput Bože Kokana, višeg kustosa Prirodoslovnog muzeja u Splitu, za Slobodnu Dalmaciju objašnjavaju da su gusjenice borovog četnjaka uobičajeni stanovnik mediteranskog područja, te da se mogu vidjeti u proljeće, od veljače do travnja. One se hrane iglicama bora i formiraju bijela gnijezda na drveću. Nakon što se spuste na tlo, zakopavaju se u rahlo tlo gdje se zakukuljuju i postaju odrasli moljci.

Iako gusjenice mogu izazvati značajne zdravstvene probleme, one predstavljaju posebnu prijetnju kućnim ljubimcima. Također kako smo već i ranije pisali, veterinarka je u razgovoru za Večernji list istaknula kako susret s borovim prelecem može imati vrlo ozbiljne posljedice za pse. Gusjenice imaju razvijene obrambene mehanizme – svoje otrovne dlačice koje uzrokuju jaku iritaciju kože i mogu izazvati ozbiljne alergijske reakcije, pa čak i anafilaktički šok. Također, te reakcije mogu nastati i pri kontaktu sa mrtvim gusjenicama.

"Pri kontaktu dolazi do naglog oticanja njuške, zatvaraju se oči, cijela glava psa počinje strahovito svrbjeti, a katkada je reakcija tako jaka da psi povraćaju. U najgorem slučaju, pas može imati teškoće s disanjem zbog oticanja jezika, što može dovesti do nekroze i otpadanja dijelova jezika", objašnjava veterinarska stručnjakinja. U takvim slučajevima, hitna veterinarska intervencija je neophodna, jer može doći do oticanja ždrijela i zatvaranja dišnih puteva. Prva pomoć u ovom slučaju uključuje hladne obloge, dok se za neutralizaciju toksičnih supstanci preporučuju topli oblozi, kao kod uboda morskih stvorenja.

Uzimajući u obzir opasnosti koje ove gusjenice predstavljaju za kućne ljubimce, grad Sveta Nedelja poziva građane da se pridržavaju nekoliko važnih uputa. Preporučuje se izbjegavanje boravka u blizini bora, osobito u proljeće, kao i oprez prilikom boravka u šumama ili na područjima gdje se gusjenice nalaze. Ako dođe do kontakta sa gusjenicama, treba odmah očistiti psa i obratiti se veterinaru, osobito ako se primijete simptomi poput oticanja ili problema s disanjem. Također, u skladu s uputama nadležnih institucija, grad Sveta Nedelja provodi monitoring i poduzima mjere zaštite, uključujući informiranje građana o opasnostima i potrebnim koracima za sigurnost.