Kathryn Marklein

Na temelju posmrtnih ostataka istražujemo kako su u prošlosti živjeli obični ljudi

Autor
Zoran Vitas
03.09.2025.
u 16:00

Docentica na Odjelu za antropologiju Sveučilišta Louisville gostovala u Zagrebu.

U Arheološkom muzeju u Zagrebu održao se 4. Međunarodni kongres o rimskoj bioarheologiji u organizaciji Instituta za antropologiju, a uz potporu Turističke zajednice grada Zagreba i Hrvatske zaklade za znanost. Obično se istraživanja rimskog društva temelje na traženju činjenica o životu elita, viših staleža Rimskog Carstva, zbog čega se o životima prosječnih stanovnika zna jako malo. No upravo se istraživanjem svakodnevnog života prosječnog čovjeka u nekom kutku jednog od najvećih carstava u povijesti bavi ovaj skup. Ove godine jedna od predavačica bila je dr. Kathryn Marklein, docentica na Odjelu za antropologiju američkog Sveučilišta Louisville, s kojom smo tom prilikom razgovarali.

Ključne riječi
Arheološki muzej Zagreb rimsko carstvo bioarheologija intervju

