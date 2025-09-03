Na temelju posmrtnih ostataka istražujemo kako su u prošlosti živjeli obični ljudi

U Arheološkom muzeju u Zagrebu održao se 4. Međunarodni kongres o rimskoj bioarheologiji u organizaciji Instituta za antropologiju, a uz potporu Turističke zajednice grada Zagreba i Hrvatske zaklade za znanost. Obično se istraživanja rimskog društva temelje na traženju činjenica o životu elita, viših staleža Rimskog Carstva, zbog čega se o životima prosječnih stanovnika zna jako malo. No upravo se istraživanjem svakodnevnog života prosječnog čovjeka u nekom kutku jednog od najvećih carstava u povijesti bavi ovaj skup. Ove godine jedna od predavačica bila je dr. Kathryn Marklein, docentica na Odjelu za antropologiju američkog Sveučilišta Louisville, s kojom smo tom prilikom razgovarali.