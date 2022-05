Na autoceste postavljaju 1727 digitalnih superkamera: Evo što će sve snimati i koje napredne funkcije imaju

Hrvatske autoceste u utorak će početi s implementacijom novog prometno-informacijskog sustava na svojim autocestama, a u sklopu kojeg će se postaviti 1727 digitalnih kamera za novi sustav videonadzora i videodetekcije.



Tako će od sutra do četvrtka u ponoć taj sustav najprije biti implementiran i testiran na dionici A1 od čvora Ploče do naplatne postaje Karamatići. U HAC-u kažu da će jedino ova dionica, u ovoj fazi, biti zatvorena četiri dana. Na svim ostalim dionicama u idućim danima instalacija i testiranje obavljat će se po potrebi isključivo u noćnim satima i sukladno tome će se zatvarati dionice. Nakon turističke sezone, u rujnu, nastavit će se s implementacijom na ostalim dijelovima autocesta, a sve bi trebalo biti gotovo do kraja ove godine.