Motociklist vozio prebrzo pa usmrtio pješaka i suputnicu

Mladić (26), državljanin Slovenije, optužen je za izazivanje prometne nesreće u kojoj su poginule dvije osobe, a optužnicu je podiglo ODO Rijeka. Prema optužnici, tereti ga se da je 25. lipnja 2021. upravljao motociklom vozeći iz Senja prema Karlobagu.

Kada je došao do Svetog Juraja, izlazeći iz njemu lijevog zavoja, na ravnom dijelu kolnika vozio je prebrzo i to u trenutku kada je kolnik prelazio pješak. U pokušaju da izbjegne nalet na pješaka, 26-godišnjak je motociklom prešao preko pune uzdužne linije. No nije izbjegao pješaka već ga je udario prednjim dijelom motocikla.

Od siline udara pješak je odbačen na desnu prometnu traku i pritom je zadobio višestruke teške ozljede. Motociklist je potom izgubio nadzor nad motociklom i lijevom bočnom stranom udario je u kameni usjek. Uslijed toga putnica na motociklu tijelom je udarila u kameni usjek i pala na lijevu kolničku traku te pritom zadobila višestruke teške ozljede. Od zadobivenih ozljeda, i putnica na motocikli i pješak, preminuli su na licu mjesta.