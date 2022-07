Stručnjak o morskom psu koji je zatvarao plaže u Barceloni: U Jadranu su oni daleko, a čovjek ih ne zanima

U vodama ispred Barcelone primijećena je rijetka vrsta morskog psa, dugonosa psina. Ovo je jedna po čovjeka opasna vrste morskih pasa koja je ujedno i najbrža, može se kretati brzinom do 70 km/h. No, čovjek s njome rijetko dolazi u kontakt jer je pučinska vrsta. Ove psine mogu narasti do 4,5 metra i težine do pola tone iako je najčešće dužine do 2,5 metra.



Jedna je od po čovjeka potencijalno opasnih vrsta koje su poznate i u Jadranu. Zanimljivost je ove vrste što su njezina viđenja rijetkost pa je i njezina snimka u vodama ispred Garrafa u Kataloniji izazvala svjetsku pozornost. Snimio ju je aktivist Associació Cetàcea što je udruga koja se bavi praćenjem i očuvanjem kitova. Pa je tako i ova snimka nastala slučajno za snimanja kitova i delfina u katalonskom primorju sa svrhom njihova popisivanja i identifikacije.