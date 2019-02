Susret u hotelu iz francuskog kolonijalnog doba. Hoće li biti otvoreno novo poglavlje?

Američki predsjednik Donald Trump i sjevernokorejski čelnik Kim Jong Un sastaju se u vijetnamskoj prijestolnici Hanoiju, drugi put u manje od godinu, dok američka strana traži vidljive poteze Sjeverne Koreje u smjeru denuklearizacije zemlje.

Bijela kuća je priopćila da će se Trump sastati s Kimom u hotelu Metropole iz francuskog kolonijalnog doba u 18.30 sati (12.30 po srednjoeuropskom vremenu) te da će 20 minuta razgovarati oči u oči prije večere koja bi trebala trajati nešto više od sat i pol.

Sofitel Legend Metropole Hanoi ugostio je važne i slavne osobe od Charliea Chaplina, koji je tamo odsjeo na svom medenom mjesecu 1936. godine, do Jane Fonda tijekom njezine antiratne kampanje '70-ih. Čak je i Trump bio u tom hotelu tijekom svog zadnjeg posjeta vijetnamskoj prijestolnici.

U Metropoleu bi moglo biti otvoreno novo poglavlje i on bi mogao postati simbol mira ako Trump i Kim, kao što očekuju neki dužnosnici u Washingtonu i Seulu, službeno proglase okončanje posljednjeg preostalog hladnoratovskog sukoba nakon njihova dvodnevna summita.

Američki predsjednik Donald Trump predvidio je u srijedu Sjevernoj Koreji "fantastičnu" budućnost ako se njegov "prijatelj" Kim Jong Un opredijeli za denuklearizaciju.

"Vijetnam se razvija kao malo koja zemlja u svijetu. I Sjeverna Koreja će - i to veoma brzo - ako se odluči za denuklearizaciju", objavio je Trump na Twitteru nekoliko sati prije susreta u Hanoju sa sjevernokorejskim čelnikom.

Pogledajte video: Konvoj Kim Jon Una u Vijetnamu

[video: 29709 / Konvoj Kim Jong Una u Vjetnamu]

Istaknuvši da izolirana zemlja koja je trenutačno na udaru niza međunarodnih sankcija ima "fantastičan" potencijal, rekao je da njegov "prijatelj", kako je nazvao Kim Jong-una, ima "priliku kakva se rijetko pruža".

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting!