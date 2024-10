Mještanin Donje Jablanice o poplavama i klizištu: 'Mislio sam da je pukla brana, čuo sam jauke, vrisku i pozive u pomoć'

Smajo Tufek, mještanin Donje Jablanice je za Dnevni Avaz opisao katastrofu koja je zadesila njegovo naselje kada su sat nakon ponoći stradali njegovi brojni rođaci, susjedi i prijatelji. "Ovdje su kuće stare po 300 godina, tu malo ispod mi je majkina starina, a ovdje babina. Ovo se nikad nije desilo" rekao je Smajo. "Gore na majdanu, na kamenolomu, kako su bile padaline, bujice, stvorila se brana od jalovine. Potom je vjerovatno došlo do odrona koji je udario u tu branu i kad je to puklo, to je sve uzrokovalo. To je moje mišljenje" dodao je.

Naime, ogromno klizište je protutnjalo uz njegovu obiteljsku kuću. Na sreću, on i supruga su preživjeli. "Samo u ovom dijelu gdje žive Tufeci uništeno je pet, šest kuća. Ma, ne zna se ni gdje su bile" objasnio je. U trenutku odrona i bujica ih je iz sna trgnuo jeziv tutanj. "Podigao sam roletne, vidim kako voda nosi balvane, kamenje" rekao je.

"U tom momentu sam mislio da je pukla brana u Jablanici. Kada sam istrčao vani, to je takva huka bila, čuo sam jauke, vrisku, dozivaju ljudi u pomoć. Nisam vidio ništa, pokušao sam baterijom svijetliti, ali sam samo vidio vodu i čuo tutanj. Otvorili smo garažu koja je malo poviše i sklonili se" dodao je mještanin Donje Jablanice.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTOGALERIJA Apokaliptični prizori iz zraka na Donju Jablanicu: Čitavo selo zatrpano golemim nanosima kamena, pijeska i mulja