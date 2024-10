Vozač kamiona koji je jedva izvukao živu glavu: 'Klizište ispred mene odnijelo je sve. U zadnji tren sam se uspio izvući'

Odron kamenja u blizini Jablanice zatrpao je kamion i vozača Matka koji se u posljednji trenutak uspio spasiti. Naime, o tome kako je jedva izvukao živu glavu progovorio je za portal Bljesak.info. "U zadnji trenutak sam se uspio izvući. Sve se odigralo u nekoliko sekundi. Klizište ispred mene odnijelo je sve. U trenu mi je odron došao do kamiona" objasnio je Matko.

"Toliko sam umoran da mi nije ni do čega, vjerujte mi. Nisam spavao 48 sati. Vraćao sam se iz Sarajeva za Mostar i to me zadesilo jutros oko 2 sata. Padala je prejaka kiša i ugledao sam drvo na cesti zbog kojeg sam se zaustavio. U tom trenutku počeo je odron padati prvo na prikolicu pa na kamion i onda sam čuo gromoglasno tutnjanje i 50 metara ispred mene je odnijelo kompletnu cestu, što sam vidio tek kasnije", dodao je.

Objasnio je kako je čekao u kamionu cijelu noć kako bi pokušao ujutro hodati na sigurno. "Čekao sam u kamionu cijelu večer jer bih u protivnom upao u blato i ne bih se mogao kretati. I onda kada je svanulo, uspio sam prehodati taj nanos. Sreo sam ekipu iz Crne Gore i pokušali smo pješke doći do Jablanice, međutim voda je bila ogromna i nismo uspjeli", rekao je. "Kasnije smo prešli preko pruge i kroz selo gdje je odron odnio kuće stigli do Jablanice. Bogu hvala, nisam ozlijeđen, samo sam umoran i psihički i fizički, žao mi je svih ljudi koje je zadesila ova nesreća"; dodao je vozač kamiona.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTOGALERIJA Više poginulih i nestalih u stravičnim poplavama: Obilne oborine izazivaju probleme diljem BiH