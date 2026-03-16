Medijacija kao učinkovit mehanizam zaštite potrošača u osiguranju

U uvjetima sve intenzivnije globalizacije i ubrzane digitalne transformacije tržišta, Svjetski dan prava potrošača dodatno ističe potrebu za brzim i učinkovitim mehanizmima zaštite potrošača. Poseban naglasak stavlja se na alternativno rješavanje sporova, osobito kroz medijaciju, kao jednostavan i pristupačan način izvansudskog rješavanja zahtjeva potrošača. U tom kontekstu, 15. ožujka obilježava se kao dan posvećen podizanju svijesti o pravima potrošača te jačanju njihove pravne zaštite.

Centar za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje već gotovo dva desetljeća omogućava učinkovito rješavanje sporova iz područja osiguranja. Postupak medijacije koji Centar provodi namijenjen je fizičkim i pravnim osobama te predstavlja jednostavan, fleksibilan i brz način rješavanja potrošačkih sporova, bez formalnosti karakterističnih za sudske postupke. Riječ je o dobrovoljnom i u cijelosti besplatnom postupku koji omogućuje brzu razmjenu stajališta uz podršku nepristranog medijatora. Dodatna vrijednost medijacije očituje se u potpunoj autonomiji stranaka pri donošenju odluke o prihvaćanju sporazumnog rješenja jer konačni ishod postupka ovisi isključivo o volji stranaka. Na ovaj način Centar aktivno doprinosi jačanju kulture dijaloga, smanjenju opterećenja pravosudnog sustava ali i jačanju povjerenja potrošača u osigurateljni sektor.

Medijacija se smatra pokrenutom prihvatom prijedloga za provođenje postupka medijacije, čime se uspostavlja okvir za mirno rješavanje spora, uz izbjegavanje dugotrajnih, formalno i troškovno zahtjevnih sudskih postupaka. Operativna komunikacija između stranaka i Centra u pravilu se odvija putem e-maila, telefona, čime se dodatno povećava efikasnost i ubrzava postupak. Stranke imaju aktivnu ulogu u određivanju tijeka postupka, dok medijatori, iskusni stručnjaci s relevantnim znanstvenim i stručnim referencama, svojim znanjem, iskustvom i nepristranim pristupom olakšavaju identifikaciju spornih pitanja te potiču postizanje obostrano prihvatljivog rješenja. Posebnost ovoga pristupa ogleda se i u mogućnosti pokretanja medijacije u bilo kojoj fazi spora, uključujući i za vrijeme sudskog postupka. Dosadašnja praksa pokazuje veliki postotak uspješnosti medijacijskih postupaka provedenih pred Centrom za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje, koji se u najvećem broju rješavaju već na prvom sastanku.

Potrošačima je omogućeno podnošenje prijedloga za provođenje medijacije elektroničkim putem, ispunjavanjem online obrasca na sljedećoj poveznici . Nakon zaprimanja prijedloga, Centar ga bez odgode dostavlja drugoj strani radi očitovanja, uz propisani rok od 15 dana za izjašnjenje o prihvaćanju rješavanja spora putem medijacije. Po zaprimanju suglasnosti stranaka, sastanak se organizira u najkraćem mogućem roku. Centar nudi i mogućnost online provedbe postupka čime se povećava pristupačnost medijacije neovisno o teritorijalnoj udaljenosti stranaka.

Centar za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje notificiran je kao tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova odlukom nadležnog ministarstva temeljem Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. Sukladno navedenoj Odluci, Centar za medijaciju pri Hrvatskom uredu za osiguranje nadležan je za rješavanje svih domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova koji proizlaze iz osigurateljnih i odštetnih odnosa između potrošača s boravištem u Europskoj uniji i društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na jednostavan, brz, učinkovit te za potrošača besplatan način. Mrežna stranica Europske komisije Dispute resolution bodies - European Commission – sadrži podatke o svim nacionalnim notificiranim tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova u Europskoj uniji.