Spis od 46.000 stranica: Mamiću će se suditi u odsutnosti, svjedok opet Luka Modrić?

Spis je to od nevjerojatnih 46.000 stranica, a za njega je rezervirana cijela jedna soba na Županijskom sudu u Osijeku. I krcata je. Popis svjedoka, i to samo onih koje je predložilo tužiteljstvo, broji više od 180 imena. Sedam je, pak, optuženika, no kada za 20 dana počne taj proces, u osječkoj sudnici neće biti najpoznatijega, pa i najvažnijega - Zdravka Mamića.

Zakazan je, naime, datum za početak glavne rasprave po drugoj i trećoj optužnici protiv odbjeglog Zdravka Mamića, a sudit će mu se u odsutnosti, s obzirom na to da ga je Bosna i Hercegovina odbila izručiti. Planirana su četiri ročišta u listopadu, počevši od 19. dana toga mjeseca. Dok je u trećoj optužnici sam Zdravko Mamić, u drugoj su, podsjetimo, i imena brata mu Zorana te sina Marija Mamića, zatim Damira Vrbanovića, Nikkyja Arthura Vuksana, Igora Krote i Sandra Stipančića.

Tamo se ovu sedmoricu tereti za zločinačko udruženje u sklopu kojeg su iz Dinama izvukli najmanje 144 milijuna kuna. Najopsežnija je dokumentacija i najveći dio spisa vezan upravo za tu optužnicu, a nesumnjivo, najviše ona i muči Zdravka Mamića jer po njoj mu prijeti i najviša kazna - do 15 godina zatvora.

Trošio za svoje potrebe

Riječ je, naime, o optužbama da se novac iz Dinama izvlačio preko off shore tvrtki registriranih u Velikoj Britaniji, Švicarskoj, Svetom Vincentu i Grenadinima, Belizeu, Hong Kongu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Cipru, Gibraltaru, Sejšelima... Na čelu tih tvrtki, prema USKOK-u, kao vlasnici ili voditelji poslovanja bili su Mario Mamić, Vuksan, Vrbanović, Krota i Stipančić. Zdravko Mamić je, tvrdi USKOK, kao čelni čovjek Dinama inkriminiranih godina, dakle od konca 2004. do konca 2015., dogovarao sklapanje ugovora između tih tvrtki i Dinama.

USKOK smatra da su ugovori sklapani za usluge koje nisu obavljene, a istodobno su tim tvrtkama neosnovano prepuštana ekonomska prava od transfera igrača koje bi Dinamo u budućnosti prodao nekom drugom klubu. Obuhvaćeni su transferi desetak igrača Dinama, a među njima Vedrana Ćorluke, Tina Jedvaja, Mihaela Mikića, Luke Modrića, Marija Mandžukića... Na klupu za svjedoke trebali bi sjesti, ako se USKOK i obrane ne slože da se pročitaju njihovi iskazi iz istrage, svi ti nogometaši, pa tako i Luka Modrić, koji posljednje svjedočenje u Osijeku sigurno ne pamti po dobrome.

Podsjetimo, legendarni kapetan vatrenih ispitan je u prvom postupku protiv braće Mamić u lipnju 2017. pa je ubrzo "zaradio" kaznenu prijavu zbog sumnji u davanje lažnog iskaza. No taj je postupak protiv njega obustavljen u jesen 2018., jer nije bilo dokaza da je lagao na sudu. Isti je put prošao, nešto kasnije, i reprezentativni mu kolega Dejan Lovren, koji bi se također ponovno mogao naći na klupi za svjedoke u Osijeku. Što se treće optužnice tiče, Zdravka Mamića tereti se da je s računa Dinama u Klagenfurtu podigao 2,2 milijuna eura i trošio ih za svoje potrebe. Događalo se to, po optužnici, od rujna 2002. pa do ožujka 2007..

Došao bi, ali ne u Osijek

Zdravko Mamić pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu na dan izricanja prve presude u Osijeku, u lipnju 2018., kada je nepravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama, a krivima su tada proglašeni i brat mu Zoran, Damir Vrbanović te poreznik Milan Pernar. No već su tada trajala i preostala dva postupka pa su među 46.000 stranica spisa i njegovi iskazi iz istrage. Odluči li, pak, i uživo iznijeti svoju obranu, vrata osječkog suda su mu otvorena, no prije toga trebao bi se vratiti u Hrvatsku, što bi ga istoga trenutka stajalo slobode jer mu je, zbog kazne iz prve presude, određen istražni zatvor i raspisana je tjeralica.

- Želim se vratiti u Hrvatsku i pristupiti svim suđenjima protiv sebe i to uz samo jedan uvjet, a to je da to ne bude na sudu u Osijeku. Čast i isprika svim poštenim i časnim pojedincima, oni znaju tko su i što su, ali među njima stoluju suci kakve svijet nije vidio i koji su gori od onih kojima sude. Suci i sudstvo u Hrvatskoj zahtijevaju reformu imuniteta sudaca, procesa odabira i kvalitetniji nadzor! - obratio se Zdravko Mamić, u svom stilu, prije pet dana na Facebooku, prozivajući "sve i svakoga".