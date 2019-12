Mamić: Milanović je izgubio kompas, Skoko: Kolinda je razbila mit da joj sučeljavanja 'ne leže'

Ostalo je šest dana do drugoga kruga predsjedničkih izbora, a Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović prvi su se put izravno sučelili na RTL televiziji. Argumente i replike dvoje protukandidata analizirali su Večernjakovi komentatori Božo Skoko, Ankica Mamić i Krešimir Macan.

- Milanović je u početku bio nešto bolji u porukama, ali i on i Kolinda Grabar-Kitarović šalju premalo poruka biračima. Međusobne prepirke oko tema koje oni dobro poznaju nisu toliko zanimljive i jasne biračima. Odgovori oko smjene Dragana Lozančića su dobar primjer, u kojem su dobro raspravljali, ali pitanje što je ostalo biračima - kazao je Macan i dodao kako je 'Milanović jači u stavovima, ali i Grabar-Kitarović pazi da se ne zamjeri svojem biračkom tijelu, kao primjerice po pitanju pomilovanja Sanader/Merčep'.

Da je Milanović krenuo sigurnije slaže se i Božo Skoko, ali tvrdi da je već nakon 15 minuta 'počeo gubiti živce i pokazivati nervozu što nije televizično'.

- Kolinda se neverbalno bolje drži, iako je na početku pokazivala blagu tremu. Bespotrebno je komentirala učinke Sanaderove Vlade, što je Milanović vješto iskoristio u kontekstu današnje presude. Dio rasprave u kojoj su se Milanović i aktualna predsjednica zapleli u pojašnjenju kretanja udjela općeg duga države u BDP-u nije nimalo televizičan. Birač koji nije ekonomske struke nije puno dobio od toga, kao ni od Milanovićeve kratke lekcije o vrstama riječi u hrvatskom jeziku - komentira Skoko kojem je do kraja emisije bolji dojam ostavila aktualna predsjednica.

- Kod televizije je iznimno važan vizualni dojam, a tu je Grabar- Kitarović daleko bolja. Staložena je i suzdržanija, odgovara s osmijehom na licu, dok je Milanović nervozan, razmahan, izlazi rukama iz okvira ekrana i nadvija se nad predsjednicu. Mršti se i koluta očima pa ostavlja nepotreban dojam agresivnosti, iako je u pojedinim odgovorima bolji. Kolinda Grabar Kitarović je definitivno razbila mit da joj sučeljavanja "ne leže" - zaključuje Skoko i cjelokupni nastup opisuje riječju suveren.

Nervozno ponašanje Zorana Milanovića uočio je i Macan.

- Bio je dosta agresivan u sredini emisije, stalno je prekidao i upadao u riječ, ona se samo smješkala. Kopao je po papirima kao da stalno nešto traži - kazao je Macan, iako mu se rasprava oko franka svidjela.

- Bio je dobar oko pitanja promocije franka i blokiranih, a dobro je odgovorio i na napad Grabar-Kitarović. Govorio je iz iskustva i tu je strastveniji i sa stavom, ali i ona mu je korektno parirala. Ona se općenito dobro pripremila, ali ne improvizira oko ovih pitanja kada ga ima na penalu - tvrdi Macan.

Ankica Mamić ne daje prednost niti jednom od kandidata. Milanović je u početku bio 'asertivan, ali ne agresivan', međutim do kraja emisije 'malo je izgubio kompas'.

- Ova forma ne odgovara njegovom karakteru. Iznerviran je i to nikako neće pomoći privlačenju novih birača. Milanović kritizira baš ono što je predsjednica dobro odradila. I to radi loše i nervozno - komentirala je Mamić dodavši da je u cijeloj raspravi 'premalo poruka za same birače, posebno one kojima nisu prvi izbor'.

- Ništa zapravo nismo čuli što će se, ako budu izabrani, novo donijeti građanima RH. Samo prošlost. Nema niti vizije niti prijedloga za budućnost. Niti u jednom području u kojem imaju ovlasti! Čini mi se da zapravo vode neki osobni rat bez da misle na to što birači žele od njih čuti - zaključuje Mamić.

