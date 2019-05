Macron i zeleni drže ključeve nove vlade EU

Nijedan kandidat za predsjednika Europske komisije u ovom trenutku nije osigurao većinu u Europskom parlamentu – poručili su jučer u priopćenju europski liberali (ALDE), pojačani strankom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, najavivši takvim stavom da slijede očito teški postizborni pregovori o sastavljanju parlamentarne većine i izboru šefa Komisije, a onda i Europskog vijeća. Ta grupacija liberala i macronovaca, naime, ostvarila je najveći porast broja zastupnika u novom sazivu EP-a (+39) i očito se osjeća ohrabrenom da može postavljati uvjete europskim pučanima koji su ostali relativno najsnažnija grupa u novom EP-u, ali su izgubili 38 mjesta u odnosu na prethodni saziv. I drugoplasirani socijalisti i demokrati izgubili su 35 mjesta.

A nakon liberala druga grupacija s najvećim porastom broja zastupnika su zeleni (+18), koji se također osjećaju osnaženo i vjerojatno će u pregovorima o sastavljanju parlamentarne većine moći postaviti borbu protiv klimatskih promjena na vrh prioriteta kojima će se baviti nova Komisija i čitav EU sljedećih pet godina.

Liberali za Dankinju

I vodeći kandidat socijaldemokrata Frans Timmermans spominje borbu protiv klimatskih promjena kao vrlo jasnu zadaću koju su Europskoj uniji povjerili birači na ovim izborima. On se nada da se nova parlamentarna većina može složiti prvo oko programa rada nove Komisije, a da tek potom, u drugom koraku, treba izabrati osobu koja će taj program najbolje provoditi. U takvom redoslijedu pregovora Timmermans se nada da on, a ne relativni pobjednik, spitzenkandidat pučana Manfred Weber, može završiti na čelu Komisije.

– Ja razumijem zašto Weber spominje stabilnost jer i on vidi da je moguća većina bez EPP-a. Ne kažem da trebamo formirati takvu većinu, ali postoji mogućnost. Gledat ću da formiramo progresivnu većinu koja će napraviti stvari koje su građani tražili da napravimo – kaže Timmermans koji je u svojoj Nizozemskoj donio pobjedu svojoj socijaldemokratskoj stranci, dok Weber u svojoj Njemačkoj nije imao takav učinak: demokršćanski savez CDU/CSU pao je s 34 mjesta u prošlom sazivu EP-a na 29 u novom.

Liberali i Macron guraju pak Dankinju Margrethe Vestager koja najavljuje da će, nakon što je kao europska povjerenica godinama “razbijala monopol” multinacionalnih kompanija na jedinstvenom tržištu EU, sada sudjelovati u “razbijanju monopola vlasti” koji su započeli birači, a ona želi dovršiti tako što će izgurati i pučane i socijaldemokrate s trona u EU.

Iz svega toga očito je da slijedi velika postizborna kombinatorika. A šefovi država i vlada svih 28 zemalja članica večeras se okupljaju u Bruxellesu na izvanrednom summitu na kojemu će razgovarati kako dalje s procedurom imenovanja novog šefa Komisije i Europskog vijeća. Ni u EP-u, naravno, ne miruju: Weber je jučer započeo razgovore s drugim spitzenkandidatima i predstavnicima političkih grupacija. Predsjednica njemačkog CDU Annegret Kramp-Karrenbauer daje punu podršku Weberu.

Foto: Reuters/PIXSELL Pučani su najsnažniji u EP-u i stoga Weber ima pravo voditi Komisiju, poručuju iz Berlina

– On je naš čovjek za predsjednika Komisije i, ako rezultati pokazuju da je EPP najsnažniji u novom parlamentu, onda to učvršćuje Webera u polaganju prava na Komisiju – rekla je Kramp-Karrenbauer, naširoko percipirana kao nasljednica njemačke kancelarke Angele Merkel. No Merkel se od proglašenja prvih rezultata u nedjelju navečer nije tako jasno izjašnjavala u Weberovu korist premda je u petak na predizbornom skupu u Münchenu poručila da će “učiniti sve što može” da Weber bude novi šef Komisije.

Igra sa Sánchezom

Problem je, međutim, što i francuski predsjednik Emmanuel Macron čini sve što može da Weber – ne bude izabran. Njegova stranka poražena je u borbi s desničarkom Marine Le Pen, ali Le Pen je zapravo izgubila dva mjesta u EP-u u odnosu na rezultat prije pet godina, dok je Macron, čija stranka je osnovana tek prije tri godine, sada na prvim europskim izborima na kojima sudjeluje ipak osvojio 21 mandat, što nije malo, posebno u situaciji kad mnogi Francuzi (u žutim prslucima) mjesecima prosvjeduju protiv njega i njegove vlade.

– Weber je totalno diskvalificiran – izjavio je Pascal Canfin, drugi na europskoj listi Macronove stranke.

Macron je na sinoćnju večeru u Elizejsku palaču u Parizu pozvao španjolskog premijera Pedra Sáncheza, čija je socijalistička stranka narasla s 14 na 20 mjesta u EP-u, pa Macron očito računa na Sánchezovu potporu u manevrima kojima želi izolirati pučane i Webera.

Od mogućih koalicija u EP-u najizglednije su “jumbo koalicija” s pučanima, socijalistima, liberalima i zelenima (imali bi 506 od 751 mjesta) ili “velika trojka” s pučanima, socijalistima i liberalima (imali bi 436). Teško da je moguća “koalicija duginih boja” sa svima lijevo od pučana: socijalistima, liberalima, zelenima i ljevicom (imali bi 364), ali teoretski je moguća koalicija pučana, socijalista i zelenih (399) bez liberala i bez Macrona.