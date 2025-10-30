Konačno kraj apartmanizaciji obale? Lokalne vlasti više neće moći same 'dati blagoslov' za etažiranje

U posljednjem desetljeću duž jadranske obale razvio se prepoznatljiv obrazac: etažiranjem u turističkim zonama prikrivao se pravi nekretninski biznis. Turističke zone, u prostornim planovima označene oznakama T1, T2 i T3, predviđene su za hotele, turistička naselja i kampove. U njima stambena gradnja nije dopuštena. No u praksi su investitori, uz potporu lokalnih vlasti, mijenjali prostorne planove i otvarali vrata etažiranju, odnosno razdvajanju građevina na pojedine jedinice koje se mogu zasebno prodavati. Tako je nastao model kojim se, pod krinkom turizma, zapravo gradio i prodavao prvi red do mora – i to kao privatno vlasništvo.