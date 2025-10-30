Naši Portali
BAČIĆ IPAK DJELOMICE DOPUSTIO ETAŽIRANJE

Konačno kraj apartmanizaciji obale? Lokalne vlasti više neće moći same 'dati blagoslov' za etažiranje

Autor
Dea Redžić
30.10.2025.
u 06:03

Lokalne vlasti više neće moći same "dati blagoslov" za etažiranje u T-zonama, osim ako se ne radi o projektu s jasno definiranim luksuznim hotelskim karakterom i centralnim upravljanjem

U posljednjem desetljeću duž jadranske obale razvio se prepoznatljiv obrazac: etažiranjem u turističkim zonama prikrivao se pravi nekretninski biznis. Turističke zone, u prostornim planovima označene oznakama T1, T2 i T3, predviđene su za hotele, turistička naselja i kampove. U njima stambena gradnja nije dopuštena. No u praksi su investitori, uz potporu lokalnih vlasti, mijenjali prostorne planove i otvarali vrata etažiranju, odnosno razdvajanju građevina na pojedine jedinice koje se mogu zasebno prodavati. Tako je nastao model kojim se, pod krinkom turizma, zapravo gradio i prodavao prvi red do mora – i to kao privatno vlasništvo.

Komentara 2

Pogledaj Sve
ML
mladaklada
07:01 30.10.2025.

Znači, opet po Rojsovoj: tko je jamio, jamio je.ć

LU
lukarak
06:45 30.10.2025.

Aha, dakle, dosad su mogli svi, a sad moze samo za najbogatije u klasi 5 zvjezdica. Sve jasno i po dosadasnjem modus operandiju.

Kupnja