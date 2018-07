Louise Brown, prva “beba iz epruvete”, proslavila je 40.

Navršilo se 40 godina od prve uspješne in vitro oplodnje u svijetu. Na jučerašnji je dan tom tehnologijom došla na svijet Louise Brown. Čim se rodila, razvila se debata o etici tog novog postupka, no njezin je dolazak na svijet 25. srpnja 1978. dao nadu bezbrojnim neplodnim parovima da će ipak moći imati djecu.

Za britanski je The Independent Louise iznijela svoju priču, koja doista jest priča o uspjehu i sreći. Naime, od njezina rođenja na svijet je in vitro tehnikom došlo više od osam milijuna ljudi u cijelom svijetu.

Sestra je stigla 1982.

– Kada sam rođena, Patrick Steptoe i Robert Edwards, ljudi koji su razvili tehniku in vitro oplodnje sugerirali su da moje srednje ime bude Joy. Smatrali su kako će moj dolazak na svijet donijeti sreću mnogim ljudima. Ovih 40 godina i milijuni beba poslije mene, mnogi će se složiti kako su bili sasvim u pravu – rekla je Louise Brown. Otkriva i kako je njezina majk, Lesley otišla k doktoru pateći od depresije koje je razlog bio nemogućnost da ima dijete s njezinim ocem Johnom.

– Kada su čuli za eksperiment, odmah im se probudila nada. Iako tako nešto do tog trenutka nije dalo rezultata, bilo je to ipak nešto za što su se mogli uhvatiti, a na sreću, dovelo je do mojeg rođenja. Kasnije je to još jednom upalilo, na svijet je došla moja sestra Natalie, koja je rođena 1982. godine. Bila je tada 40. tako rođena beba u svijetu, prisjeća se prva “beba iz epruvete”. No, isto tako podsjeća da tehnika nije podjednako dostupna svima. Kao što nije još završena debata o tome koliko daleko genetika smije ići.

– In vitro je danas multimilijunska globalna industrija pri čemu njezina dostupnost ovisi o tome gdje živite i koliko ćete za nju platiti. Svakoga dana žene i muškarci počinju s takvim putovanjem. Prvo moraju smoći hrabrosti priznati sebi da se ništa ne događa u tom najintimnijem dijelu njihovih života. Tada moraju podijeliti te brige s liječnicima i specijalistima. Neki to, pak, skrivaju od najbližih prijatelja i obitelji – govori Louise.

Otvorena etička pitanja

Priča je za nju i stanovita žalost jer pioniri su zahvata, njezina majka i otac, a onda i tvorci tehnike danas pokojni.

– Moja majka nije ni slutila do čega će dovesti moje rođenje. Nakon 40 godina neki drugi znanstvenici pomiču granice, izumili se nove tehnike, javljaju se nova etička pitanja... In vitro je odigrao veliku ulogu životu mnogih obitelji, u njihovu mijenjanju. Tim postupkom i istospolni parovi mogu imati djecu. Svjedokom sam kako je postupak in vitro, slikovito rečeno, na put u svijet krenuo iz male sobe u Oldhamu, s mojom majkom i ocem, te izrastao u nešto što je promijenilo svijet – kazala je Louise.