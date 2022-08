Liječnica javno o tome je li savjetovala Matijaniću da se ne cijepi: Čuli smo se nekoliko dana prije smrti

Prije 20 dana preminuo je novinar Vladimir Matijanić, a okolnosti njegove smrti još uvijek su predmet istraga. Jedna od prozvanih iz zdravstvenog sustava je i prof. emer. dr. sc. Dušanka Martinović Kaliterna, specijalistica interne medicine, reumatologinja i klinička imunologinja, koja je u bolnici umirovljena, ali je i dalje u kraćem obimu zaposlena pri Domu zdravlja Split, ambulanta Hvar, a povremeno ima konzultacije u privatnoj ordinaciji. Baš tamo joj se za drugo mišljenje početkom prošle godine obratio i Vladimir Matijanić.

Njezino ime spominje se od smrti kao liječnice koja je Matijaniću savjetovala da se ne cijepi, a ona je šutnju odlučila prekinuti razgovorom za Slobodnu Dalmaciju. I na to ju je potaknuo jedan poziv. ''Prije neki dan nazvali su me iz Ministarstva te zamolili da dadem intervju na temu cjepiva novinarki u koju oni imaju povjerenja, a budući da sam povezana sa slučajem Matijanić. Za mene je to bio znak da na Ministarstvo zdravstva kao zaštitno tijelo više ne mogu računati. Zašto bi meni nakon više od 40 godina uzorne karijere bilo tko određivao hoću li i kome dati intervju? Ako već govorim za novine o ovoj mučnoj situaciji, bolnoj za obitelj Matijanić i njihove bližnje, ali i uznemirujućoj za mene, za moje kolege, kao i za moje pacijente koji me zovu, nesigurni u to što bi uopće mislili, ako je to tako, onda ću govoriti kad hoću i za koga ja hoću'', kaže dr. Martinović Kaliterna.

Dodaje kako Matijaniću nije savjetovala da se ne cijepi, ali da je do sada šutjela iz pijeteta prema preminulom pacijentu. ''Ne želim da se moja šutnja tumači kao znak da bilo što imam skrivati.''

Kaže da je Vladimira Matijanića vidjela dva puta. ''Došao je k meni u siječnju prošle godine i zamolio me da mu na osnovi nalaza i mišljenja koje je dobio u bolnici dadem drugo mišljenje. To se dakle, zbilo prije više od godinu i pol dana, a on je u bolnici bio u jesen 2020. godine. Tamo mu je dijagnosticirana autoimuna bolest, polimiozitis-antisintetaza sindrom, koji je potvrđen biopsijom i koji je zahvatio pluća i moguće srce te sumnja na Sjogrenov sindrom. Ostavio je na mene dojam vrlo dragog, pristojnog čovjeka, međutim, rekao je da terapiju koja mu je ordinirana u bolnici ne uzima.'' Ona objašnjava kako je preminuli novinar bio u dvojbi i htio je provjeru dijagnoze. Predložila mu je, kako kaže provjeru laboratorijskih parametara i odredila terapiju u svibnju prošle godine.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL 11.08.2022., Split - Komemoracija za novinara Vladimira Matijanica u Hrvatskom narodnom kazalistu Split. Photo: Milan Sabic/PIXSELL

''Na tom pregledu, u svibnju prošle godine, preporučila sam mu reduciranu imunosupresivnu terapiju bez citostatika, kojih se bojao. Preporučila sam mu da cijepljenje prolongiramo za tri do četiri tjedna od početka uzimanja blage i, kako mi je tada izgledalo, njemu prihvatljive imunosupresivne terapije, sve u cilju izbjegavanja ozbiljnijih nuspojava cjepiva. Upozorila sam ga da i tada može imati povišenu temperaturu i bol u mišićima te da se u tom slučaju javi svom obiteljskom liječniku ili meni. Dala sam mu i svoj privatni e-mail. U mojoj, kao i u dokumentaciji njegove liječnice, stoji napomena o prolongiranju, odnosno odgodi cijepljenja, a nikako i nigdje ne stoji niti može stajati da sam mu savjetovala necijepljenje'', kaže te dodaje kako je izuzetno potresena hajkom na svoje kolege.

Priznaje kako se isprva nije sjetila što mu je savjetovala. No nakon provjere i objave izvatka iz maila kojim mu je savjetovala prolongiranje cijepljenja je kaže sve provjerila. ''Nakon cijepljenja planirala sam mu uvesti citostatsku terapiju koja je bila neophodna za takav oblik bolesti. Istinski me vrijeđa i ponižava tvrdnja da sam nekom preporučila da se ne cijepi cjepivom protiv COVID-a. Svi bolesnici s autoimunim bolestima koje ja kontroliram su uredno cijepljeni, mnogi i uz dodatan nadzor i skrb. Cjelokupni moj stručni i znanstveni rad usmjeren je prema imunologiji, gdje je baza cjepiva i novih tzv. pametnih lijekova. Cijepljenje protiv COVID-a je neophodno kod ovih bolesnika, jer sam virus dodatno modulira već poremećen imuni sustav'', objašnjava.

Rekla mu je kaže da dođe na kontrolu za dva do tri mjeseca, ali je očekivala da će u međuvremenu uzimati terapiju i cijepiti se. ''Nije došao k meni na kontrolu, ali mogao se kontrolirati i u bolnici ili kod nekog drugog liječnika. Radilo se o odrasloj osobi, koja se doimala svjesno i odgovorno te mi nije ni palo na pamet da ne samo da se nije cijepio već, štoviše, da ne uzima ni nužnu terapiju'', kaže te dodaje da ona nema ovlasti provjeravati pije li pacijent propisanu terapiju i gdje ide na kontrole. Da ne uzima terapiju saznala je 23. srpnja ove godine, kada ju je kako kaže, Matijanić nazvao. ''Bio je to težak razgovor, vaš je kolega bio jako zabrinut, malodušan, osjećao se loše i tada mi je rekao da uopće nije uzimao nikakvu preporučenu terapiju. Kazao je da se kontrolira kod jednog liječnika, internista druge uže specijalnosti, ne kod imunologa. I to je, naravno, bilo njegovo pravo'', istaknula je.

Nakon toga mailom joj je javio da je dobio COVID i da je bio na infektologiji. ''Ostavio mi je dojam ekstremno preplašene osobe, poslao mi je mailom pregršt upita o tome koje lijekove smije s kojima istodobno uzimati, treba li ove ili one lijekove uzimati prije ili poslije jela... I slično. Više se nismo čuli. - Nakon njegove smrti nazvala me njegova partnerica i obavijestila me da je preminuo... To me je jako rastužilo. Jako... Velika je to tragedija i gubitak i ja razumijem da mnogi ljudi svoju žalost nastoje ublažiti optužujući liječnike, ali... Nisam očekivala ovakav razvoj situacije.''

Odbijanje terapije od strane pacijenta dr. Martinović Kaliterna smatra dijelom i neuspjehom liječnika, iako je kaže odluka uvijek na pacijentu. Također smatra da je Matijanić morao biti hospitaliziran jer bi možda imao više izgleda za spas.