Lažno priznanje genocida: IHRA opovrgnula srpske medije i ispričala se Sari Lustig

Da srpski mediji znaju obmanuti svoje čitatelje kad objavljuju vijesti o Hrvatskoj, nije nikakva novost, no da ih u toj nečasnoj raboti razotkrije neka međunarodna organizacija, bome je velika novost. A to se dogodilo baš danas nakon što su beogradske Novosti na svom internetskom portalu objavile članak „NDH je izvršila genocid nad Srbima: Šefica delegacije Hrvatske, na drugom godišnjem zasjedanju IHRE u Londonu, konačno priznala istinu“. U tome članku tvrdi se kako je predsjednica hrvatske delegacije Sara Lustig „istinu priznala“ 2. prosinca u Londonu, gdje upravo traje drugo godišnje zasjedanje Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA), i to odgovarajući na upit austrijskog izaslanstva.

Pozivajući se na neimenovane izvore bliske toj organizaciji, Novosti „otkrivaju“ da se to dogodilo kad su „zagrebački predstavnici izlagali plan za unapređenje Spomen-područja Jasenovac u skladu s uputama koje je IHRA dala prošle godine“. Nakon njihova izlaganja austrijsko izaslanstvo navodno je upitalo hrvatske izaslanike „priznaje li odavno dokazani genocid koji je izvršila nad Srbima u Jasenovcu i na cijelom teritoriju NDH, s obzirom na to da je bivši direktor spomen-područja Ivo Pejaković podnio ostavku pošto se od njega, kako je rekao, tražilo da za srpsko stradanje, za razliku od židovskog i romskog, ne koristi naziv genocid“. Na to je predsjednica hrvatskog izaslanstva Sara Lustig navodno decidirano odgovorila „da nitko ne može poricati genocidnu prirodu režima NDH i zločina izvršenog nad Srbima“. Potom je, pišu Novosti, svoju tvrdnju ponovila na zahtjev izaslanstava SAD-a, Izraela i Srbije te tako „službeno potvrdila stav Hrvatske“, prvi put od njezina osamostaljenja, da je NDH počinila genocid nad srpskim narodom koji je živio na njezinu teritoriju. Tu informaciju prenijeli su i drugi srpski portali.

No, internetska platforma CroFacta, koja se bavi provjerom točnosti informacija, ubrzo je objavila da je riječ o lažnoj vijesti. „Ne ulazeći ovom prigodom u druge neistine... niti u načelna pitanja poput onih što bi jedna takva izjava imala značiti ili tko bi je uopće bio ovlašten dati u ime Republike Hrvatske, valja upozoriti da je već oko podneva povodom tih napisa na mrežnim stranicama IHRA-e objavljeno priopćenje njegova predsjedatelja Erica Picklesa. U priopćenju se među ostalim u ime Međunarodnoga saveza za sjećanje na Holokaust osuđuje 'curenje netočnih informacija' iz rasprave o jasenovačkom koncentracijskom logoru krivnjom 'nekih predstavnika Srbije', o čemu su srpski mediji netočno izvijestili te hrvatskoj predstavnici 'pripisali riječi koje nije izgovorila'“, piše Filip Hameršak te navodi kako je predsjedatelj Pickles ne samo osudio takvo ponašanje, kao suprotno svrsi IHRA-e i razumijevanju povijesti Jasenovca, nego se i ispričao Sari Lustig zbog izloženosti nepravednim postupcima.

Evo cijelog priopćenja Erica Picklesa: „IHRA osuđuje curenje netočnih informacija iz rasprave o bivšem koncentracijskom logoru Jasenovac. U partnerstvu s IHRA-om, Hrvatska je postigla napredak u rješavanju zabrinutosti vezanih uz spomen-obilježje u Jasenovcu. To je vrlo osjetljivo pitanje koje govori i o sadašnjim odnosima Hrvatske i Srbije. Ovi pregovori zahtijevaju uzajamno poštovanje i povjerenje. Današnji izvještaji u srpskim medijima netočni su i stavljaju riječi u usta hrvatskoj predstavnici. To ugrožava sav napredak postignut u vezi s ovim teškim pitanjem. IHRA je razočarana postupkom onoga tko je iznio tu informaciju. Ta osoba nije djelovala na način koji pomaže svijetu da razumije povijest Jasenovca. Ispričavamo se voditeljici hrvatskog izaslanstva zbog nepravednog tretmana koji je doživjela. U konačnici, Hrvatska i Srbija to pitanje moraju riješiti zajedno. Zbog ponašanja nekih predstavnika Srbije prema IHRA-i taj je zadatak sada otežan.“

